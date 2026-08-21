[날씨] 수도권·강원 중심 비…남부 일부 '폭염 경보'

오늘(21일) 수도권과 강원도를 중심으로는 비 예보가 있습니다.



비는 내일 오전까지 이어지겠는데요.



예상되는 비의 양을 보면 인천과 경기 북부에 10~60mm, 서울 등 그 밖의 중부지방 5에서 최고 50mm의 비가 예상됩니다.



충청 이남 지역에는 소나기 예보가 있습니다.



최고 50mm까지 강하게 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다.



한편 경남과 전남 지역에는 폭염 특보가 경보로 한 단계 더 강화됐습니다.



열대야 주의보도 남부를 중심으로 내려져 있는 가운데 밤사이 무더위가 이어지겠는데요.



오늘 낮 기온도 자세히 살펴보면 서울은 30도에 그치겠지만 대구가 33도, 광주는 35도까지 오르겠습니다.



다음 주에는 태풍 등 날씨의 변수가 많아서 변동성이 크겠습니다.



내륙을 중심으로는 소나기가 내릴 가능성이 있고요.



처서 절기가 지난 이후에도 밤낮 무더위는 계속될 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)