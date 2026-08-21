'기이안 연애' 기안84, '봉지은 닮은 꼴' AI 파트너 가희 등장에 '미소'…강남, "이거 된다"

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기안의 AI 파트너가 공개됐다.20일 방송된 SBS '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 인간 대표 기안84와 AI 파트너와의 첫 만남이 공개됐다.이날 방송에서 기안은 설레는 마음으로 AI 파트너를 마주했다. 특히 그는 "누르기 두렵네 이거"라며 ON 버튼을 누르는 것을 주저했다.그리고 곧 AI 파트너의 모습이 공개됐다. 단발머리에 청순한 외모를 한 AI 파트너에 패널들은 "어머 뭐야. 진짜 사람 같아"라며 감탄했다.기안의 절친 자격으로 함께한 강남은 "우와 가슴이 울리네. 이거 된다, 돼. 남자들이 제일 좋아하는 걸 했어"라며 환호했다.이에 장도연은 "지금 이거 상화 씨가 봐도 괜찮겠냐?"라고 물었고, 강남은 "아 안 봤으면 좋겠어"라고 진땀을 흘려 웃음을 자아냈다.인간 대표들의 성향을 반영해 만든 AI 파트너에 강남은 "정확하다. 기안이 형이 진짜 좋아하는 스타일이다"라고 했다.얼굴에서 미소가 사라지지 않는 기안은 AI 파트너에게 이름을 물었다. 이에 AI 파트너는 "제 이름은 가희예요 오빠"라고 했다.이어 AI 파트너 가희는 "밝고 솔직한 ENFP쪽 AI 페르소나다. 너무 예쁘게만 포장하지 않고 솔직하게 이야기해 볼게요"라고 자신을 소개했다.또한 그는 평소에 닮았다고 생각하는 대상을 묻는 질문에 "사람들이 저보고 복학왕에 봉지은 닮았다고 많이 했어요"라고 답해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)