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북한 김여정 "전쟁놀이 못하는 서울, 가긍한 처지"…이 대통령엔 '이중 언행' 비판

김아영 기자
작성 2026.08.20 21:20 수정 2026.08.20 21:31 조회수
북한 김여정 "전쟁놀이 못하는 서울, 가긍한 처지"…이 대통령엔 '이중 언행' 비판
▲ 김여정 북한 노동당 부장

북한 김여정 노동당 부장이 한미연합훈련 을지 프리덤 쉴드가 내일(21일) 조기 종료되는 것과 관련해, 한국은 '가긍한 처지'가 됐다며 인과응보라고 비판했습니다.

김여정은 오늘(20일) 담화를 내고 "미 통수권자의 일방적 지령에 따라 쌍방 조율도 없이" 훈련이 축소되더라도 "항변 한 마디 할 수 없는 것이 허수아비 군대의 숙명"이라면서 이 같이 말했습니다.

김여정은 트럼프에 경의를 표한다는 이재명 대통령의 sns 글에 대해서는 "낯간지러운 소리로 아첨"을 한다고 비아냥댔습니다.

그러면서 이 대통령이 '자주국방과 독자적 군사력 확보' 등을 언급하며 "안팎이 다른 이중적 언행"을 보이고 있고 이는 "한국의 불안 초조한 모순 심리를 그대로 보여주고 있다"고 주장했습니다.

이재명 대통령의 이름을 언급하기도 했는데, 대통령이라는 호칭은 별도로 붙이지 않았습니다.

김여정은 "미국의 안보 지원이 더 이상 공짜가 아니라는 것은 세계가 목격하고 있는 눈앞의 현실"이라면서 "차라리 이 기회에 생존의 답을 찾는 것이 어떻겠는지 하는 생각이 든다"고 덧붙였습니다.

(사진=조선중앙통신 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
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