[날씨/XR] 남부 중심 소나기…주말 다시 더워져

오늘(20일) 중부지방은 비구름의 영향으로 더위가 크지 않았지만, 남부지방은 무더위가 기세를 올렸습니다.



내일도 우리나라는 북태평양 고기압의 가장자리에 들면서 수도권과 강원도에는 비가 오겠고요, 남부 지방 중심으로 소나기가 예상됩니다.



중부지방의 비는 내일 새벽부터 모레 오전 사이 이어지겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 인천과 경기 북부에 10~60mm, 그 밖의 서울 등 중부에 5에서 최고 50mm의 비가 예상되고요, 충청 이남 지역의 소나기는 최고 50mm로 국지적으로 강하게 쏟아질 수 있겠습니다.



한편 이번 주말 처서 절기가 있어서 조금 선선해지지 않을까 궁금해하실 텐데, 오히려 비가 그치고 나면 고기압 세력이 더 확장되면서 더위가 조금 더 강화되겠습니다.



그래도 시기가 시기인 만큼 8월 초와 같은 극심한 더위는 없을 전망입니다.



한편 전남과 경남으로 폭염특보가 경보로 한 단계 더 격상이 됐습니다.



남부 지방에는 열대야주의보도 발효 중인 가운데 오늘 밤도 무덥겠는데요.



서울은 최저 기온이 24도 보이면서 열대야 기준에는 못 미치겠지만, 습도가 높아서 후텁지근하겠고요, 내일 서울의 낮 기온 30도, 광주는 35도까지 오르겠습니다.



다음 주에는 태풍 등 날씨 변수가 많아 날씨의 변동성이 큰데요.



내륙에는 소나기가 내릴 가능성이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)