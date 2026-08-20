뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'15경기 10홈런' 김도영, '최연소 40홈런' 보인다

배정훈 기자
작성 2026.08.20 21:23 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 최고 스타 기아 김도영 선수가 요즘 무서운 홈런쇼를 펼치고 있습니다. 어제(19일) 시즌 37호 홈런을 포함해 최근 15경기에서 10번이나 담장을 넘기면서 생애 첫 홈런왕, 그리고 역사상 최연소 40홈런 달성 가능성까지 키웠습니다.

배정훈 기자가 보도합니다.

<기자>

후반기 첫 7경기에서 담장을 넘기지 못하며 짧은 슬럼프를 겪은 김도영은, 이후 야구 인생에서 가장 뜨거운 홈런쇼를 펼치고 있습니다.

지난달 24일 키움전에서 보름 만에 담장을 넘긴 뒤, 어제 한화전 9회 승부에 쐐기를 박는 석 점 홈런까지 15경기 만에 10번의 아치를 그려 시즌 37호 홈런으로 2위 LG의 오스틴을 5개 차로 제치고 홈런 부문 단독 선두를 질주했습니다.

2024년 자신의 MVP 시즌에 기록했던 자신의 한 시즌 최다 홈런 38개에 1개 차이로 다가섰고, 생애 첫 40홈런에도 3개만 남겼습니다.

'전설의 대기록'도 갈아치울 가능성을 높이고 있습니다.

1999년 7월 23일, 이승엽 전 감독이 22세 11개월 5일의 나이로 40홈런 고지에 오르며 역대 최연소 40홈런을 기록했는데, 2003년 10월 2일생인 김도영이 다음 달 6일 이전까지 홈런 3개를 더하면 '라이언킹'을 넘어 최연소 40홈런의 주인공이 됩니다.

[김도영/KIA 내야수 : 제가 생각하고 있는 타격감이 어느정도 오고 있는 거 같아요. 그래서 기대가 되고….]

김도영은 오늘도 4회 좌전 안타를 뽑아낸 뒤 나성범의 적시타 때 홈을 밟아 역전 득점을 책임지며 팀의 5연승 도전을 이끌고 있습니다.

(영상편집 : 이재성, 화면제공 : KIA 타이거즈)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지