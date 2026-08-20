뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

양정원 남편에 "잘 끝날 거야"…담당 경찰 재판행

제희원 기자
작성 2026.08.20 21:08 수정 2026.08.20 21:54 조회수
PIP 닫기
<앵커>

방송인 양정원 씨 사건을 무마하는 대가로 금품과 유흥업소 접대를 받은 현직 경찰관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다. 다 잘 끝날 거라며 양 씨 남편과 수차례 통화한 내용도 공개됐습니다.

보도에 제희원 기자입니다.

<기자>

재작년 7월, 방송인 양정원 씨는 자신이 광고 모델인 필라테스 학원 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 피소됐습니다.

이후 서울 강남경찰서에서 피의자 신분으로 조사를 받던 양 씨는 돌연 '참고인' 신분으로 전환됐고, 같은 해 12월, '혐의없음'으로 불송치 처분됐습니다.

검찰은 이 과정에서 양 씨 남편인 재벌 3세 이 모 씨가 경찰청 소속 이 모 경정을 통해 소개받은 강남경찰서 송 모 경감이 부적절하게 개입한 것으로 판단했습니다.

당시 강남서 수사팀장이던 송 경감이 후배 경찰을 시켜 전산망에 피의자로 등록돼 있던 양 씨를 '참고인'으로 바꿔 수사선상에서 제외해줬다는 겁니다.

[재력가 이 모 씨 : 팀장님 (송 경감) 전화왔거든요? (중략) 마무리하겠다고 하네요.]

[경찰청 소속 이 모 경정 : (웃음) 잘 됐네. 아니, 그 양반이 고참이라서 웬만하면 다 후배야, (강남서) 팀장들.]

이후 이 씨로부터 명품 스카프와 유흥업소 접대 등 지속적인 향응을 받은 송 경감은 추가 고소 사건을 염려하는 이 씨에게 "고소 취소를 유도할 테니 걱정하지 말라"는 취지로 말하기도 했습니다.

[강남경찰서 송 경감 : 다음 주에 끝날 거야. 잘 끝날 거야, 잘.]

[재력가 이 모 씨 : 아, 우리 와이프 거요?]

[강남경찰서 송 경감 : 결과로 말해 주는데 일단은 뭐 '고소 취소' 지.]

[재력가 이 모 씨 : 감사합니다. 다다음 주에 식사 한번 하시죠.]

검찰은 뇌물수수와 직권남용, 공무상비밀누설 혐의로 송 경감을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.

이 씨는 지난 4월 주가조작 사건에 연루돼 구속 상태로 재판을 받고 있고, 이 씨와 송 경감을 연결해주고 함께 접대를 받은 경찰청 소속 이 경정도 알선뇌물수수 등 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

{영상편집 : 안여진, 디자인 : 장성범·이가진, 영상출처 : 인스타그램 godbella)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지