장관-시장 만났지만…용산공원 개발 놓고 '평행선'

<앵커>



용산공원 주택 공급 문제를 놓고, 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 만났습니다. 하지만 양측은 입장 차이만 확인했을 뿐 별다른 결론을 내리지 못했습니다.



다음 주 다시 만나 논의를 이어가기로 했는데, 어떤 쟁점들을 놓고 대립하고 있는지, 전형우 기자가 정리했습니다.



<기자>



오늘(20일) 오전 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 만났습니다.



[오세훈/서울시장 : 어서 오십시오. 관심이 많네요.]



부동산 공급 대책의 최대 관심 지역으로 떠오른 용산 일대 개발을 두고 정부와 서울시 이견이 크기 때문입니다.



김 장관은 용산 공원 전체가 아니라 이미 훼손된 부분만 제한적으로 청년 주택 공급에 활용될 것이란 점을 강조했습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 용산공원을 잘 지키는 것과 청년, 신혼부부 등에게 주택을 공급하는 게 양립이 불가능한 게 아니라.]



오 시장은 용산공원이 서울 녹지 축의 주요 부분이기 때문에 일부라도 주거 용도로 개발하는 것은 동의할 수 없다고 일축했습니다.



[오세훈/서울시장 : 그것을 동의하는 것은 서울시장으로서는 역사의 죄인으로 남는 그런 결과를….]



결국 이견을 좁히지 못한 용산공원을 좀 더 자세히 들여다보겠습니다.



용산공원 내부에 있는 어린이정원을 포함해, 옛 방위사업청 부지와 군인아파트, 장교 숙소 등 이미 건축물이 있는 땅은 개발할 수 있는 것 아니냐는 게 정부의 입장입니다.



하지만 서울시는 이들 지역도 공원 본체 부지라며 전체를 서울숲처럼 국가 정원으로 만들어 나가야 한단 입장입니다.



대신 공원 주변의 국유지를 활용하는 절충안을 제시했는데요.



4만 5천 제곱미터 규모로 정부의 1·29 대책에서 2천500가구 공급 부지로 발표된 캠프킴을 비롯해 1만 8천 제곱미터 면적의 경리단 부지, 또 한국은행 직원 숙소와 외교부 주차장 등이 해당됩니다.



용산 국제업무지구에 대해서도 입장 차이는 좁혀지지 않았습니다.



정부는 1만 가구 공급하겠다는 목표지만 서울시와 용산구는 8천 가구까지만 수용할 수 있다는 입장입니다.



김 장관과 오 시장은 다음 주에 다시 만나 논의를 이어갈 예정입니다.



용산공원 보존이라는 대원칙에 양측이 공감했다고는 하지만, 공원 본체 개발이라는 핵심 쟁점에선 평행선을 달리고 있어 합의점 도출이 쉽지 않을 전망입니다.



(영상취재 : 주범·김흥기·신진수·최호준, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 이소정·강윤정)