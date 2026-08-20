"북한 핵무기 57개" 콕 집은 의도는…다 보고 있다?

<앵커>



'김정은은 매우 강력한 57개의 핵무기를 갖고 있다'는 트럼프 대통령의 발언. 그 숫자가 상당히 구체적이라 기밀 정보를 공개한 것이란 지적도 나오는데요. 그만큼 미국이 북한의 핵 능력을 꿰뚫고 있다는 것을 드러내, 향후 북미 대화에서 주도권을 잡기 위한 것이란 분석이 나옵니다.



이어서 손형안 기자입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령의 '57개의 북한 핵무기' 발언에서 주목되는 건 57이라는 숫자입니다.



미국 대통령의 입에서 끝자리 수까지 공개된 만큼, 정보의 정확성이 높을 거란 분석이 우선 나옵니다.



미 정보기관의 위성 영상정보를 비롯해 동맹국을 포함한 다양한 북핵 관련 첩보를 종합해서 나온 데이터로 추정됩니다.



앞서 미 의회조사국, CRS는 지난 5월, "북한이 약 50개의 핵탄두를 조립했을 가능성이 있다"고 평가했습니다.



또 스웨덴 싱크탱크 스톡홀름국제평가연구소는 지난 6월 펴낸 연감에서 "1월 기준 북한이 60기의 핵탄두를 보유하고 있다"고 분석했습니다.



트럼프 대통령이 언급한 57개와 엇비슷합니다.



전문가들은 트럼프의 구체적 수치 공개는, 미 정보당국이 얼마나 김정은을 면밀히 주시하고 있는지 알려주려는 의도라며 미국이 북한의 비밀 무기들을 속속들이 파악 중임을 과시한 거란 분석도 내놓습니다.



[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : 미국이 갖고 있는 정보의 상당 부분 정확성을 통해서 북한을 충분히 보고 있으니까 그만큼 북한의 핵에 대한 억제 능력도 있다, 그래서 협상장으로 나오라는 그런 의미도 있을 수 있는 것이고요.]



오늘(20일) 국회에 출석한 안규백 국방장관은 우리 정부가 북한의 핵무기를 몇 개로 파악 중인지 묻는 질문에 이렇게 답했다가,



[안규백/국방부 장관 : 보통은 80에서 120개 정도로 보고 있는데요. 정확한 수치를 말씀드리는 것은 상당히 제한적입니다.]



추후 정부가 아닌, 민간 연구 기관의 평가 내용이라고 답변을 수정했습니다.



한 국내 북핵 전문가는 트럼프 대통령이 호르무즈 파병 문제에 대한 불만 등을 언급하는 맥락도 짚어봐야 한다며, 북핵 이슈를 고리로 한국 정부에 불만도 에둘러 드러내고 있다고 평가했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 박태영)