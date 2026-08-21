추성훈, 격투기 은퇴전 앞두고 방송 활동 잠정 중단…"저 때문에 하는 거죠"

종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 현역 마지막 경기를 앞두고 방송 활동을 잠시 멈춘다.



추성훈은 오는 11월 21일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기 대회 '블랙컴뱃 17'에 출전한다. 2004년 종합격투기에 데뷔한 추성훈은 이번 경기를 끝으로 22년의 선수 생활을 마무리할 예정이다.



추성훈이 출연 중인 유튜브 채널 '사장님이 미쳤어요' 제작진은 지난 19일 공지를 통해 "추성훈이 현재 훈련에 집중하며 자신의 '라스트 파이트'를 준비하고 있다"고 밝혔다.



이어 "'사장님이 미쳤어요'는 그가 본격적인 준비에 들어가기 전 촬영을 진행한 콘텐츠"라며 "'라스트 파이트' 경기 전까지는 예능 및 방송활동을 자제하기로 한 추성훈을 만날 수 있다는 점에서 특별한 의미를 갖는다. 마지막으로 파이터로서의 모습을 준비 중인 예능인 추성훈의 모습을 함께하게 된 만큼 제작진 역시 누구보다 진심으로 그의 도전을 응원하고 있다"며 "좋은 경기로 멋진 순간을 만들어 내길 바란다"고 전했다.



앞서 추성훈은 지난 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 "제 인생 마지막 도전을 하려고 마음먹었습니다"라고 은퇴전 소식을 전하면서 "구독자 때문에 하는 것도 우리 가족 때문도 아니다. 나 자신 때문에 하는 거다. 남자로서 멋있게 있고 싶어서 하는 것이다. 주위에서 왜 굳이 그런 시합을 하냐는 반응도 있지만 나는 격투기 선수"라며 자부심을 내비쳤다.



올해로 51세인 추성훈은 "체중 감량도 해야 하고 준비해야 할 게 많다."면서도 "내가 어느 정도 움직일 수 있는 건지 가장 기대하고 있다."라면서 기대를 당부했다.



한편 유도선수로 활동한 추성훈은 2004년 종합격투기로 전향한 후 K-1, UFC, ONE 챔피언십 등에 출전했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)