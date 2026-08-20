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[이슈빡] BTS가 던진 그래미 논쟁…'아시안 팝' 신설 후폭풍

조지현 기자
작성 2026.08.20 19:36 조회수
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인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS<뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 김도헌 (대중음악평론가), 임진모 (음악평론가)
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제69회 그래미 시상식의 온라인 출품 마감일(8월 21일)이 임박했습니다.

그래미가 '아시안팝' 부문을 신설한 데 대해 BTS는 '음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다'며 보이콧을 선언했습니다.

그래미의 '아시안팝' 부문 신설에 대한 비판이 국제적으로 거세게 일면서 그래미 측은 재검토 의사를 밝혔지만 아직 이렇다 할 결론을 내놓지는 않았습니다.

그동안 숱하게 '백인 중심' 이라는 비난을 받아왔던 그래미 시상식, '아시안팝' 부문에 담긴 그래미의 의도와 후폭풍을 집중 분석합니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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