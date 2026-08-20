[자막뉴스] '남의 땅' 산호초 구역 싹 밀더니…'인공섬' 만들어 안방 차지한 중국군

바다에 거의 잠겨 있던 남중국해의 산호초 구역이, 길이 6킬로미터에 달하는 거대한 인공섬으로 변했습니다.



중국이 조성한 초대형 인공섬인데, 군함이 정박할 수 있는 항만까지 들어서면서 중국이 남중국해의 군사적 거점을 또 하나 확보하려는 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



로이터통신은 상업용 위성사진업체 밴토르가 촬영한 파라셀 군도 안델로프 암초의 위성사진을 공개했습니다.



원래 대부분 바닷물에 잠겨 있던 산호초 지대였지만, 최소 6개월 동안 준설선과 바지선을 동원한 매립 작업을 거쳐 길이 6킬로미터에 달하는 C자 모양의 인공섬으로 탈바꿈했습니다.



섬 안쪽에는 선박이 정박할 수 있는 항만과 부두도 만들어졌습니다.



부두 길이만 약 680미터에 달하고, 지난달 촬영된 위성사진에는 중국 해안경비대 함정 한 척이 정박해 있는 모습도 포착됐습니다.



전문가들은 안델로프 암초의 군사적 가치에 주목하고 있습니다.



이곳이 위치한 남중국해 북부는 중국 본토와 타이완, 남중국해를 잇는 전략적 요충지입니다.



중국군의 동향을 추적하는 민간 군사 분석기관 'PLA 트래커'의 벤 루이스는 타이완을 둘러싼 분쟁이 발생할 경우 안델로프 암초가 중국군의 핵심 전략 거점 가운데 하나가 될 수 있다고 분석했습니다.



중국의 전략핵잠수함을 보호하는 일종의 해상 요새로 활용될 수 있다는 관측도 나옵니다.



중국은 새로운 군사기지를 건설하고 있다는 점을 공식적으로 인정하지 않고 있지만 로이터는 이번 매립 공사가 완료되면서 남중국해가 갈수록 군사적 무대로 변하고 있다고 평가했습니다.



영유권 갈등도 더욱 거세질 전망입니다.



중국은 지난 1974년 당시 남베트남군을 몰아낸 이후 파라셀 군도 전체를 실효 지배하고 있습니다.



하지만 베트남도 여전히 파라셀 군도 전체에 대한 영유권을 주장하고 있습니다.



베트남 정부는 지난 3월에도 중국의 안델로프 암초 개발에 단호히 반대한다며 자국 영토라는 입장을 재확인한 바 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)