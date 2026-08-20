[자막뉴스] "경복궁에 굳이 '한푸' 입고?"…중국인 활보에 "매너 좀" 일침

중국 인플루언서들이 중국 전통 의상인 한푸를 입고 경복궁을 찾는 모습이 잇따라 SNS에 올라오면서 일부에서 논란이 일고 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(20일) SNS에 최근 관련 제보를 지속적으로 접수받고 있다며 "물론 대한민국 곳곳을 여행하면서 자신들의 전통 의상을 입고 다닐 순 있지만 외국인 관광객들이 오해를 할 수 있다"고 지적했습니다.



특히 한푸를 입고 경복궁을 돌아다니는 모습을 촬영해 SNS에 올리는 행위가 오해를 키울 수 있다고 강조했습니다.



서 교수는 "우리 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 의상인데 외국인들이 한국의 전통 의상으로 착각을 할 수 있다"며 "한푸를 입고 경복궁을 활보하는 장면을 영상으로 제작해 자신의 SNS에 게재하는 게 더 큰 문제"라고 말했습니다.



한푸는 중국 한족의 전통 복식으로, 한복과는 다른 역사와 문화적 배경 속에서 형성된 별개의 전통 의상입니다.



하지만 중국 일부 누리꾼은 그동안 한복이 한푸에서 유래했다는 주장을 펼쳐왔습니다.



중국 온라인 쇼핑몰에선 한복과 한푸를 같은 카테고리로 묶어 판매해 논란이 일기도 했습니다.



서 교수는 "이런 일이 경복궁에서 한두 번 발생한 게 아니다"라며 "중국 인플루언서들은 타국의 역사와 문화를 먼저 존중할 줄 아는 '글로벌 매너'를 갖춰야만 할 것"이라고 지적했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)