[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김인만 부동산경제연구소 소장, 한문도 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
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● 가계대출 규제
김인만 / 부동산경제연구소 소장
"부동산 대출 규제, 총량 규제 소급 적용 개선 필요"
"청년미래보금자리론, '비아파트' 선택권 청년에게 줘야"
한문도 / 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
"정부 부동산 관련 대책안, 곳곳에 구멍…거부반응 생길 수밖에"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈토론] "곶감 빼먹기식 의견수렴 곤란…책상 전문가 아닌 시장 전문가 의견 들어야"
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