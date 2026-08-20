[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김인만 부동산경제연구소 소장, 한문도 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
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● 용산공원 주택 공급
김인만 / 부동산경제연구소 소장
"용산공원 주택 공급 갑자기 튀어나와…사회적 합의 없어"
"준비되지 않은 공급 대책, 향후 중단 가능성 커"
"토지 파봐야 오염 상황 파악돼…최소 2년 이상 걸릴 듯"
"용산 어린이정원 공급, 단기 공급책밖에 안 돼"
한문도 / 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
"용산공원 전체 주택 공급은 너무 나가…정치적"
"청년 위해 어린이정원 9만 평 정도는 공급 고려해 봐야"
"즉흥적인 공급 아냐…민주, 2007년부터 용산공원 이용 주장"
"용산공원 토지 정화 세부적인 계획도 담겼어야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈토론] "용산공원 일부, 모듈러 주택 해볼만" "툭 튀어나온 용산, 사회적 합의 필요"
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