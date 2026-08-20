[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김인만 부동산경제연구소 소장, 한문도 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
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● 부동산 공급 대책안
김인만 / 부동산경제연구소 소장
"'발굴 못 해서 미쳤나' 소리 들을 것…구체적 공급 시기 언급 없이 발굴 계획만"
한문도 / 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수
"부동산 공급 대책안, 공급 시기 불명확…분양가에 대한 신호 없어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈토론] "분양가도 사전 안내 필요" "나무 심고 열매까지 딸 수 없어"
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