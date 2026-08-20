"미군, 이란 전쟁 발발 이후 757명 부상·18명 전사"

▲ 미국 국방부 청사인 펜타곤

미국이 지난 2월 28일 이란 공격을 개시한 이후 전쟁 과정에서 부상한 미군이 757명에 달하는 것으로 나타났습니다.현지시간 19일 미 CNN방송에 따르면 미 국방부는 이날 사상자분석시스템(DCAS)의 데이터베이스를 업데이트하면서 미군 부상자 50명 이상을 추가로 기록했습니다.CNN은 국방부 통계를 분석한 결과 이란 전쟁 발발 이래 미군 18명이 전사하고 757명이 부상했다고 보도했습니다.이 수치는 DCAS의 해외 작전 사상자 수와 이란 전쟁(미국명 '장대한 분노') 사상자 수를 합친 겁니다.미 국방부는 지난 7월 7일부터 전사하거나 부상한 미군을 대상으로 한 해외 작전 분야를 DCAS에 신설했지만, 사상자가 발생한 분쟁을 구체적으로 밝히지 않았습니다.국방부의 이번 사상자 통계 업데이트는 미국과 이란의 충돌이 완전히 종식되지 않은 가운데 DCAS에서 사상자 수가 줄었다는 의혹이 언론 등에서 제기된 지 몇 주 만에 이뤄졌습니다.앞서 미 언론 등은 지난달 DCAS에서 전사자 4명과 부상자 10여 명이 사라졌다고 의혹을 제기했습니다.미 국방부는 당시 소셜 미디어를 통해 일시적인 데이터 오류라고 해명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)