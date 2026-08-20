"북한 핵 80∼120기 추정"…국방위서 '북핵' 집중 질의

<앵커>



트럼프 대통령의 북한 핵무기 보유량 언급을 계기로 오늘(20일) 국회 국방위에선 북핵 위협에 대한 우리 군의 평가와 대응책이 집중적으로 다뤄졌습니다. 이 과정에서 안규백 국방부 장관은 북한이 최대 120기 정도의 핵무기를 보유한 것으로 추정한다고 말했습니다.



김관진 기자가 전해드립니다.



<기자>



오늘 열린 국회 국방위원회 전체회의.



트럼프 미국 대통령이 북한의 핵무기 보유량을 57기로 언급한 점을 거론하며 정부의 판단을 묻자 안규백 국방부 장관은 이렇게 답했습니다.



[안규백/국방부 장관 : 우리가 보통은 80에서 120개 정도로 보고 있는데요. 정확한 수치를 말씀드리는 것은 상당히 제한적입니다.]



다만 안 장관은 북한을 핵보유국으로 공식 인정할 수는 없다며, 한반도 비핵화 정책에도 변화가 없다고 밝혔습니다.



야당은 트럼프 대통령이 구체적인 핵무기 숫자까지 언급한 만큼 미국의 대북 비핵화 정책에 변화가 있는 것 아니냐며 정부의 명확한 입장이 필요하다고 지적했습니다.



[성일종/국민의힘 의원 : 미국의 대통령이 57개라고 숫자까지 명확하게 얘기를 했거든요. 그러면 대한민국 정부에서는 이것에 대해서 명확한 입장이 있어야 돼요.]



반면 민주당은 북한의 핵무기 숫자를 구체적으로 거론하는 건 북한을 핵보유국으로 인정하는 결과로 이어질 수 있다며 신중해야 한다고 강조했습니다.



[김병주/민주당 의원 : 아주 조심해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 그것은 북한의 핵 보유국을 인정하는 꼴이 되기 때문이죠. 우리는 어떤 경우도 북한의 핵 보유국을 인정할 수가 없습니다.]



한미연합훈련 조정과 전시작전통제권 전환 문제도 도마에 올랐는데, 안 장관은 한미동맹은 어느 때보다 견고하다며 UFS 연습 이후에도 한미가 긴밀히 소통하면서 훈련을 이어가겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 유미라)