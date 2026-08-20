[비디오머그] 제주 여성 3개월째 '실종'…"통화됐다"더니

제주에서 10년 정도 살고 있던 37살 장미란 씨가 5월 13일 새벽 집 앞 CCTV에 찍힌 것을 마지막으로 8월 20일 현재까지 연락 두절, 실종 상태입니다.



장 씨는 어디에 있는 걸까요?



그 사이 경찰은 장 씨를 찾으려고 노력했을까요?



비디오머그는 장 씨의 가족을 통해 장 씨가 실종된 날부터 지금까지 어떤 일이 있었고, 경찰 수사는 어떻게 진행되고 있는지 취재했습니다.



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 도움 : 정서우, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)