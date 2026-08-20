배드민턴 '세계 최강' 안세영, 세계선수권 8강 안착

▲ 안세영 선수
한 달여 만에 부상을 털고 코트로 돌아온 배드민턴 여자 단식 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 8강에 가뿐히 안착했습니다.
세계랭킹 1위 안세영은 오늘 인도 뉴델리에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 16강전에서 16위 미아 블리크펠트(덴마크)를 2-0(21-16 21-10)으로 완파했습니다.
지난달 일본 오픈에서 왼쪽 발 통증을 호소하며 거침없던 우승 행진을 잠시 멈췄던 안세영은 이후 모든 국제대회 일정을 취소하고 한 달간 재활에 전념한 뒤 이번 대회를 통해 코트에 복귀했습니다.
64강전부터 이날까지 단 한 게임도 내주지 않은 안세영은 무리하지 않는 경기 운영 속에서도 압도적인 기량을 뽐내며 실전 감각을 순조롭게 끌어올리고 있습니다.
이날 1게임에서는 11-10으로 인터벌을 맞으며 초반 팽팽한 흐름을 보였지만, 휴식 이후 3연속 득점으로 시동을 건 뒤 막판에도 3점을 연달아 따내며 여유롭게 기선을 제압했습니다.
이어진 2게임은 한층 수월했습니다.
초반부터 단 1점만 내준 채 6점을 몰아치며 일찌감치 승기를 잡았습니다.
부상 여파에 대한 우려가 무색할 만큼 몸놀림은 가벼웠습니다.
코트 구석을 찌르는 셔틀콕을 몸을 던져 받아내는 등 특유의 끈끈한 수비력을 과시했고, 16-10으로 앞선 상황에서는 내리 5점을 몰아치며 가뿐하게 경기를 매조졌습니다.
오는 23일까지 열리는 세계선수권대회는 하계 올림픽과 더불어 배드민턴 종목에서 가장 높은 권위를 자랑하는 메이저 대횝니다.
2023년 코펜하겐 대회에서 한국 배드민턴 단식 사상 첫 우승이라는 대업을 달성했던 안세영은 지난해 파리 대회 4강에서는 천위페이(중국)에게 패해 동메달을 목에 건 바 있습니다.
성공적인 복귀전을 치르며 부상 꼬리표를 떼어낸 안세영은 이번 대회를 통해 3년 만의 세계 정상 탈환을 정조준합니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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