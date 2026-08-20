배드민턴 '세계 최강' 안세영, 세계선수권 8강 안착

▲ 안세영 선수

한 달여 만에 부상을 털고 코트로 돌아온 배드민턴 여자 단식 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 8강에 가뿐히 안착했습니다.세계랭킹 1위 안세영은 오늘 인도 뉴델리에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 16강전에서 16위 미아 블리크펠트(덴마크)를 2-0(21-16 21-10)으로 완파했습니다.지난달 일본 오픈에서 왼쪽 발 통증을 호소하며 거침없던 우승 행진을 잠시 멈췄던 안세영은 이후 모든 국제대회 일정을 취소하고 한 달간 재활에 전념한 뒤 이번 대회를 통해 코트에 복귀했습니다.64강전부터 이날까지 단 한 게임도 내주지 않은 안세영은 무리하지 않는 경기 운영 속에서도 압도적인 기량을 뽐내며 실전 감각을 순조롭게 끌어올리고 있습니다.이날 1게임에서는 11-10으로 인터벌을 맞으며 초반 팽팽한 흐름을 보였지만, 휴식 이후 3연속 득점으로 시동을 건 뒤 막판에도 3점을 연달아 따내며 여유롭게 기선을 제압했습니다.이어진 2게임은 한층 수월했습니다.초반부터 단 1점만 내준 채 6점을 몰아치며 일찌감치 승기를 잡았습니다.부상 여파에 대한 우려가 무색할 만큼 몸놀림은 가벼웠습니다.코트 구석을 찌르는 셔틀콕을 몸을 던져 받아내는 등 특유의 끈끈한 수비력을 과시했고, 16-10으로 앞선 상황에서는 내리 5점을 몰아치며 가뿐하게 경기를 매조졌습니다.오는 23일까지 열리는 세계선수권대회는 하계 올림픽과 더불어 배드민턴 종목에서 가장 높은 권위를 자랑하는 메이저 대횝니다.2023년 코펜하겐 대회에서 한국 배드민턴 단식 사상 첫 우승이라는 대업을 달성했던 안세영은 지난해 파리 대회 4강에서는 천위페이(중국)에게 패해 동메달을 목에 건 바 있습니다.성공적인 복귀전을 치르며 부상 꼬리표를 떼어낸 안세영은 이번 대회를 통해 3년 만의 세계 정상 탈환을 정조준합니다.(사진=AP, 연합뉴스)