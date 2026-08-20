양정원 사건 담당 경찰 재판행…"피의자를 참고인으로 바꿔 무마"

▲ 서울남부지검

금품을 받고 필라테스 강사 출신 방송인 양정원의 사기 사건을 무마한 혐의를 받는 강남경찰서 전 수사팀장 등이 재판에 넘겨졌습니다.서울남부지검 금융·증권범죄 합동수사부(신동환 부장검사)는 강남서 수사팀장이었던 송 모 경감을 뇌물수수, 직권남용, 공무상비밀누설 등 혐의로 구속기소하고, 경찰청 소속 이 모 경정을 알선뇌물수수 등 혐의로 불구속기소했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.이들은 현재 직위해제가 된 상태입니다.검찰은 양 씨의 남편 이 모 씨가 이 경정을 통해 연결된 송 경감에게 사건 해결을 부탁한 뒤 수사 정보를 제공받고, 룸살롱 접대 등을 한 정황이 담긴 통화 내용을 공개했습니다.송 경감은 양 씨의 남편과 수차례 통화에서 "(아내 사건은) 다음 주에 잘 끝날 거야", "내가 이미 불송치 결정한 거니까 빨리 끝내라고 얘기했어" 등이라고 말했습니다.이에 양 씨 남편은 "아 우리 와이프 거요?", "형님 감사합니다. 다음 주에 식사 한번 하시죠"라고 답변했습니다.송 경감은 당시 사기죄로 고소돼 전산상 '피의자'로 등록된 양정원씨를 '참고인'으로 임의 변경해 수사 대상에서 제외한 것으로 확인됐습니다.형사소송법상 고소인은 불송치결정 통지를 받은 경우 이의신청을 할 수 있지만, 참고인은 불송치 결정의 대상이 아닙니다.검찰은 "피해자는 (양씨의) 불송치 결정에 대한 이의 신청을 할 권리조차 박탈당했다"고 설명했습니다.송 경감과 이 경정은 양 씨 남편 이 씨에게 "조사할 때 직접 에스코트도 해주고, 피의자에서 참고인으로 돌리고 신경을 썼다"고 전한 것으로 조사됐습니다.이들은 이 씨로부터 사건 무마에 대한 감사와 추가 사건 청탁 명목으로 명품 스카프 등 금품과 수백만 원 상당의 유흥주점 접대를 받은 것으로 파악됐습니다.