뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] '아동 성매매' 최영중, 형량 어느 정도?

조기호 기자
작성 2026.08.20 18:55 조회수
PIP 닫기
하다하다 이제는 아동 성매매 혐의로 구속된 시의원이 있습니다.
성매매뿐만이 아닙니다. 아동 성착취 혐의까지 혀를 내두를 지경입니다.
이 같은 혐의로 경찰 조사를 받고도 시의원 후보로 등록한 바로 최영중 씨입니다.

최 씨는 "미성년자인 줄 몰랐다."며 부인하고 있지만 그의 휴대전화 기록이,
그의 지인의 진술이 최 씨가 거짓말을 했다는 쪽에 무게를 더하고 있습니다.

현재 검찰 조사를 받고 있는 최 씨는 이제 곧 법원에서 재판을 받게 됩니다.
피해자와 합의했다, 잘못을 뉘우치고 있다, 초범이다 등등의 말 같지도 않은 이유로
재판부가 감형을 해줄지 전 국민이 지켜보는 상황입니다.

(취재·구성 : 조기호 / 편집 : 윤예란 / 디자인 : 채지우 / 도움 : 정서우 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀) 
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
조기호 기자 사진
조기호 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지