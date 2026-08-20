넷플릭스, K-하이틴 로맨스 '담을 넘지 마시오' 제작 확정…문상민X신시아X이민재X최희진 캐스팅

넷플릭스가 새로운 K-하이틴 로맨스 시리즈 '담을 넘지 마시오'의 제작을 확정하고 청춘 배우들의 캐스팅 라인업을 공개했다.



넷플릭스 시리즈 '담을 넘지 마시오'는 담 하나를 사이에 두고 최고 명문 경쟁을 펼치는 진월남고와 진월여고를 배경으로, 첫사랑을 시작하는 열아홉 청춘들의 이야기를 그린 하이틴 로맨틱 코미디다. 과거부터 전해져 내려오는 '담을 넘으면 대가를 치른다'는 괴담과 '연애 적발 시 퇴학'이라는 엄격한 교칙 아래, 쉽게 닿을 듯 닿지 않는 설렘과 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 학창 시절의 추억까지 담아내며 몽글몽글 하이틴 감성을 현대적으로 풀어내 공감과 설렘을 동시에 자극할 예정이다.



이번 작품은 드라마 '그 해 우리는', 넷플릭스 시리즈 '멜로무비'로 섬세한 감정선을 보여준 이나은 작가와 '은밀한 감사', '그놈은 흑염룡', '별똥별' 등을 연출한 이수현 감독이 의기투합해 기대를 모은다.



대세 청춘 배우들의 조합도 시선을 사로잡는다. 문상민은 완벽한 면모로 모두의 신뢰를 받는 진월남고 전교회장 '이치원' 역을 맡아 극의 중심을 잡는다. 신시아는 열정적이고 사랑스러운 매력의 진월여고 전교회장 '소란' 역을 연기한다. 어릴 적부터 함께 자라온 두 사람은 라이벌과 설렘 사이를 오가는 특별한 청춘 케미스트리를 그려낼 예정이다.



여기에 이민재가 '치원'과 애증의 라이벌이자 '소란'에게 의도적으로 접근하는 '공수호' 역으로 합류하며, 최희진은 진월여고 전학생이자 '소란'의 룸메이트 '김리지' 역으로 극에 예측 불허한 긴장감을 더한다.



[사진=넷플릭스 제공]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)