"반려견과 사는 고령자, 치매 위험 48% 낮아"

▲ 자료화면

반려견과 함께 사는 것이 고령자의 치매 발병을 억제한다는 연구 결과가 일본 연구진에 의해 나왔습니다.오늘(20일) 도쿄신문에 따르면 일본 국립환경연구소, 도쿄도 건강장수의료센터, 도쿄대 연구팀은 2016년 당시 65세 이상이었던 도쿄도 거주 남녀 1만 1천200명의 건강 데이터를 2023년까지 분석해 반려견 사육 여부와 치매 발병의 상관관계를 따져봤습니다.그 결과 반려견을 키우는 사람은 그렇지 않은 사람보다 돌봄 서비스가 필요한 치매의 발병 위험이 48% 낮았습니다.연구팀은 이런 연구 결과를 토대로 반려견을 키우는 것만으로 의료·돌봄 서비스 비용을 4년간 5천920억 엔(약 5조 2천387억 원) 절약할 수 있다고 추산했습니다.연구 결과 반려견 사육이 건강에 도움이 되는 것으로 나타났지만, 반려견을 키우는 고령자는 많지 않았습니다.건강 문제 등으로 반려견을 키우지 못하게 되는 상황을 우려해 사육을 피하는 경우가 적지 않아 보입니다.조사 대상자 중 반려견과 사는 경우는 8.6%였고, 여기에 반려견을 키우고 싶어 하는 경우를 더해도 13.4%에 그쳤습니다.국립환경연구소의 다니구치 유 선임연구원은 "고령이라며 (반려견) 사육하지 않으려는 사람이 많지만, 이번 연구가 반려견과 사는 것이 치매를 예방하고 공적인 의료·돌봄 서비스를 억제할 수 있다는 가능성을 보여줬다"고 설명했습니다.그는 "사육이 어렵게 된 경우에도 반려견이 생을 다할 때까지 돌봄을 받게 하는 시스템을 구축해 고령자가 안심하고 반려동물과 생활할 수 있도록 도와주는 사회가 바람직하다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)