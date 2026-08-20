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SK하이닉스 임단협 잠정합의…성과급 어떻게 되나 보니

작성 2026.08.20 14:19 조회수
SK하이닉스 임단협 잠정합의…성과급 어떻게 되나 보니
▲ SK하이닉스 이천캠퍼스

SK하이닉스 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 잠정합의안을 마련했습니다.

잠정합의안에는 임금 6.3% 인상과 함께 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%를 현금으로 지급하고 나머지 60%는 주식으로 지급하는 내용 등이 담긴 것으로 알려졌습니다.

SK하이닉스 노조는 오늘(20일) 오후 긴급 임시대의원대회를 열고 이 같은 내용의 '2026년 임단협 잠정합의안'을 구성원들에게 설명했습니다.

앞서 SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 PS 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의했습니다.

당시 합의에 따라 PS의 80%는 해당 연도에 현금으로 지급하고, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 각각 10%씩 현금으로 이연 지급하기로 했습니다.

그러나 이번 협상에서는 기존 성과급 지급 체계를 일부 변경했습니다.

PS의 40%는 해당 연도에 현금으로 지급하고, 나머지 60%는 자사주로 지급하는 방식입니다.

지급되는 주식 가운데 40%는 해당 연도에 매도할 수 있고, 20%는 이연 지급합니다.

증권가 예상대로 SK하이닉스가 올해 연간 영업이익 250조 원을 달성할 경우 PS 재원은 영업이익의 10%인 25조 원에 달합니다.

이를 전체 임직원 약 3만 5천 명으로 단순 계산하면 1인당 평균 PS는 약 7억 원(세전) 수준입니다.

실제 지급액은 직급과 개인별 평가 등에 따라 달라집니다.

바뀐 성과급 제도에 대입하면 1인당 평균 지급액을 기준으로 약 2억 8천만 원은 현금으로 받고, 나머지 약 4억 2천만 원은 자사주로 받는 셈입니다.

이 밖에 잠정합의안에는 임금 인상률 6.3%와 사내 복지 포인트 상향 등의 내용도 포함된 것으로 알려졌습니다.

노조는 조만간 최종 합의안 확정을 위한 대의원 투표에 나설 예정입니다.

다만 지난해 노사가 해당 성과급 체계를 10년간 유지하기로 합의한 지 1년 만에 실제 지급 방식이 변경된 데다, 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수 있어 구성원들의 반발은 당분간 이어질 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
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