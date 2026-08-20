뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

학생 물통에 몰래 소변 넣은 일본 교사…"돌발적으로 했다"

유영규 기자
작성 2026.08.20 14:20 수정 2026.08.20 14:42 조회수
학생 물통에 몰래 소변 넣은 일본 교사…"돌발적으로 했다"
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

일본에서 고등학교 교사가 학생의 물통에 소변을 몰래 넣었다가 적발돼 면직되는 사건이 발생했습니다.

20일 요미우리신문에 따르면 군마현 교육위원회는 전날 학생의 물통에 소변을 넣은 현립고등학교 20대 남성 교사에 대해 징계면직 처분을 내렸다고 밝혔습니다.

이 교사는 지난 5월 28일 근무 중 학생의 물통에 소변을 넣은 것으로 조사됐습니다.

물통에 이상이 있음을 느낀 학생이 보호자에게 알린 뒤 학교와 경찰에 신고하면서 교사의 이상 행동이 드러났습니다.

해당 교사는 교육위원회에 출석해 "특정 학생을 노린 것은 아니다. 돌발적으로 했다"고 말했습니다.

학생은 정신적인 고통과 몸 컨디션 악화를 호소하며 등교하지 못한 날이 있을 정도로 피해를 봤습니다.

군마현 교육위원회는 이와 함께 요코하마시의 요코하마역에서 여고생을 몰래 촬영한 현립 고교의 20대 임시직 남성 교사에 대해서도 면직 처분을 내렸습니다.

같은 교육위원회는 지난 3월에도 여중생을 성추행한 혐의 등으로 교사 3명을 면직 처분한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지