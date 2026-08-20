중 유니트리 회장 "2∼3년 안에 휴머노이드 폭발 성장 변곡점"

▲ 악수하는 유니트리 G1

중국 대표 로봇기업 유니트리(위수커지)의 왕싱싱 회장이 휴머노이드 로봇 산업이 이르면 2∼3년 내에 폭발적으로 성장하는 변곡점을 맞을 수 있다고 전망했습니다.제일재경신문·베이징일보 등 현지 매체 보도에 따르면 왕 회장은 오늘(20일) 베이징에서 열린 2026 세계로봇대회(WRC) 포럼에서 '휴머노이드 로봇 산업의 향후 10년'을 주제로 연설하며 이같이 밝혔습니다.왕 회장은 휴머노이드 로봇 활용의 최대 난관을 범용화 능력이라고 진단하고, 기술적으로 AI 모델의 입·출력과 실제 로봇의 움직임을 일치시켜야 한다고 강조했습니다.그러면서 "이 문제는 반드시 해결될 것이라고 생각한다"며 "이르면 2∼3년, 늦으면 5년이나 10년이면 산업이 폭발적 성장의 변곡점에 도달할 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.패러다임이 변화하는 기준에 대해서는 '사전에 학습하지 않은 새로운 환경의 80%에서 음성이나 문자로 지시받은 작업의 약 80%를 로봇이 성공적으로 수행할 수 있게 되는 단계'를 제시했습니다.왕 회장은 유니트리가 2024년부터 자동차 생산라인에 로봇을 투입해 간단한 테스트와 실제 적용을 진행해왔지만 아직 대규모로 보급하지 못하고 있다면서 현재 로봇의 공장 내 작업 효율과 범용화 능력이 사람에 미치지 못한다고 설명했습니다.이어 새로운 작업이 주어질 때 휴머노이드 로봇을 다시 훈련해야 해 효율이 떨어진다며 "기술을 더욱 범용화하고 능력을 더욱 정교하게 만든 뒤 구체적인 현장에 대규모로 투입해야 한다"고 말했습니다.왕 회장은 이날 AI 모델을 '두뇌'로 탑재한 유니트리 로봇을 시연하기도 했습니다.가정과 같은 환경에서 사람이 특정 색깔의 약상자를 가져오라고 지시하면 로봇이 이를 듣고 의미를 이해한 뒤 해당 물건을 집는 방식입니다.그는 연설에서 유니트리가 AI 모델 개발에 회사의 자금과 인력을 가장 많이 투자하고 있다고도 강조했습니다.유니트리의 창업주인 왕 회장은 전날 회사의 성공적인 상하이증시 상장을 통해 '90허우'(1990년대 출생자) 최대 부호 자리에 올랐습니다.유니트리는 상하이증권거래소 과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 상장 첫날 공모가(150.80위안) 대비 460.34% 오른 845위안(약 17만 4천822원)을 기록했습니다.이날 종가 기준 왕 회장의 지분 가치는 1천69억 위안(약 22조 1천197억 원)에 달하는 것으로 추산됐습니다.(사진=연합뉴스)