미국인 63% "트럼프, 가상화폐로 부당하게 돈 벌었다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국인 10명 중 6명꼴로 도널드 트럼프 대통령과 그 일가가 가상화폐로 부당하게 이득을 거둔다고 보는 것으로 나타났습니다.현지시간 19일 로이터 통신, 입소스의 공동 설문조사 결과에 따르면 '트럼프와 그의 가족이 가상화폐로 돈을 버는 것이 부적절한가'라는 항목에 응답자의 63%가 '그렇다'고 답했습니다.'아니다'라는 답은 32%, 무응답은 5%로 나타났습니다.다만 정치 성향에 따라 응답은 정반대로 갈렸습니다.민주당 지지층에서는 부당 이득이라는 응답이 92%, 아니라는 응답이 6%였지만 공화당 지지층에서는 각각 27%, 69%로 뒤집혔습니다.무당층에서는 부당 이득이라는 응답이 66%, 아니라는 응답이 25%로 나타났습니다.이번 조사는 이달 14~17일 성인 1천166명을 대상으로 실시됐으며, 오차범위는 ±3%입니다.이러한 여론은 오는 11월 중간선거를 앞두고 민주당이 트럼프 대통령을 상대로 부정부패 의혹을 제기하며 공세를 퍼붓는 와중에 나왔습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난해 가족의 가상화폐 기업 월드리버티파이낸셜(WLF)을 통해 5억 8천800만 달러, 자신의 밈코인인 '$트럼프'를 통해 6억 3천600만 달러를 포함해 가상화폐 사업으로만 총 14억 달러(약 1조 9천억 원)가 넘는 소득을 올렸다고 신고했습니다.최근에는 월드리버티파이낸셜이 최근 미 정부로부터 가상자산 은행 예비 인가를 취득했다는 CNN 보도도 나왔습니다.이번 설문조사에서도 여론은 트럼프 대통령의 친(親) 가상화폐 정책에 의문을 던지는 것으로 나타났습니다.'트럼프의 사업이 대통령으로서 내리는 결정에 영향을 주는가'라는 질문에 응답자 중 69%가 그렇다고 답했습니다.아니라는 응답은 27%였습니다.이 질문에는 공화당 지지층에서도 절반에 가까운 48%가 '그렇다'고 답해 아니라는 응답(51%)과 거의 비슷했습니다.민주당 지지층에서는 90%가 '그렇다', 9%가 '아니다'라고 답했고, 무당층에서는 각각 69%, 23%로 나타났습니다.로이터는 이러한 트럼프 대통령을 겨냥한 부정부패 공세가 선거 판세에서 주요 변수가 될 수 있다고 내다봤습니다.다만 이번 조사에서 뇌물수수에 '극도로 분노한다'고 답변한 민주당 지지층은 10명 중 4명으로 4명 중 1명 꼴인 공화당 지지층보다 부정부패에 더 예민한 것으로 나타났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)