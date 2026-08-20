[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…"올해 김정은 만난다…북 핵무기 57개"

1. 김정은 북한 국무위원장과의 대화 가능성을 언급했었죠. 트럼프 미국 대통령 올해 안에 김정은 위원장을 만날 거라고 다시 한번 확언했습니다. 트럼프 대통령은 올해 말에 김정은 위원장을 만날 예정이냐는 기자의 질문을 받고 그럴 예정이라고 대답했습니다. 트럼프 대통령은 북한의 구체적인 핵무기 보유량이 57개라고 처음 공개하기도 했습니다. 북한의 핵무기 숫자를 미국 대통령이 구체적으로 확인한 것 자체가 또 처음입니다. 이에 대해서 안규백 국방부 장관은 북한의 핵무기 보유량을 보통 80개에서 120개 사이로 보지만 정확한 수치는 제한적이다. 즉 알 수 없다는 취지로 이야기하기도 했습니다.



2. 이런 상황에 대해서 김여정 북한 노동당 총무부장은 한미 연합 축소에 대해서 훈련의 규모나 기일이 줄어든다고 해서 도발적, 공격적 성격의 군사 연습의 본질이 달라지는 것은 아니라며 지금도 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목하고 있다고 말했습니다. 김 부장은 어젯밤 조선중앙통신을 통해 낸 입장문에서 이렇게 지적하면서 트럼프 미국 대통령이 언급한 북미 지도자 간 소통에 대해서도 나는 알지 못하는 일이라고 선을 그었습니다. 다만 김정은 위원장이 트럼프 대통령에 대해서 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다며 두 지도자들의 관계는 훌륭하다. 이렇게 이야기해서 대화 가능성의 여지는 남겨놓았습니다.



3. 주요국 장기국채 금리 급등 여파로 큰 폭으로 하락했던 코스피 오늘(20일)은 어제 급락분을 만회하며 다시 6천800선을 회복했습니다. 코스피는 장 초반부터 삼성전자와 하이닉스의 강세 속에 한때 매수 사이드카가 발령되며 6% 넘게 올랐습니다. 특히 어제 40조 원 규모의 자사주 취득 후 소각 계획을 밝힌 SK하이닉스의 주가는 오늘 14% 넘게 오르면서 주당 170만 원을 넘겼습니다.



4. 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 새로운 둥지를 틀었죠. 이강인 선수가 라리가 개막전에서 데뷔골을 터뜨렸습니다. 이강인 선수는 오늘 스페인 마드리드에서 열린 말라가와의 시즌 라리가 1라운드 홈 경기에서 후반 25분 아틀레티코의 선제 결승 골을 넣고 경기 MVP에 선정됐습니다. 파리 생제르맹을 떠나서 이달 아틀레티코로 이적한 뒤 공식 데뷔전에서 넣은 데뷔골인데요. 이강인 선수의 라리가 득점은 마요르카에서 뛰었던 지난 2023년 5월 빌바오와의 경기 이후 3년 3개월 만입니다.