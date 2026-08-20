▲ 국민의힘 "권창영 특검, 법왜곡죄로 고발할 것"

국민의힘은 권창영 특검이 자당 소속 나경원·김기현·윤상현·권영진 의원을 기소한 것과 관련 "기소권 남용이고 폭거"라며 법왜곡죄로 고발하겠다고 밝혔습니다.정점식 원내대표는 오늘(20일) 오전 국회에서 열린 의원총회에서 "권창영 특검이 활동 종료를 앞두고 '폐업 전 기소 대방출'에 나서고 있다"며 이같이 말했습니다.정 원내대표는 "특검이 (4명 의원을) 기소한 사건은, 내란몰이의 선봉장 조은석 특검조차 수사 끝에 의미 없다고 판단한 건"이라면서 "'수사기관과의 몸싸움은 없었지만, 스크럼을 짰다'라는 게 특검의 주장인데, 물리적 충돌이 없었는데 폭력행위가 있었다고 할 수 있겠나"라고 지적했습니다.이어 "게다가 현장에서 함께한 의원들과 시민들이 여럿인데, 이 중에서 네 명만 선별했다는 것 자체가 명백한 정치적 표적 기소"라며 "우리 당은 기소 폭거범 권창영 특검을 법왜곡죄로 고발하겠다"고 밝혔습니다.국민의힘은 또 의총에서 탈북민 출신인 자당 박충권 의원에게 "'김일성 만세'를 하던 사람"이라고 발언한 것으로 전해진 더불어민주당 김준환 의원을 국회 윤리위원회에 제소하기로 결정했습니다.정 원내대표는 이재명 대통령과 자당 소속 일부 의원 간의 골프 회동으로 재주목을 받고 있는 개헌 문제와 관련해 "우리 당은 이재명 대통령의 5개 재판이 속개되기 전까지 개헌 제안에 불응할 수밖에 없다"고 말했습니다.정 원내대표는 "그동안 우리 당은 이재명 대통령이 '연임은 없다'는 약속을 하지 않으면 정부·여당의 개헌 제안에 응할 수 없다는 분명한 입장을 밝혀왔다"면서 "하지만 우리는 대통령에게 그럴 마음이 없다는 것을 충분히 확인했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)