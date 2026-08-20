전자담배 카트리지에 '슥'…'제2의 프로포폴' 밀수·유통한 일당 무더기 검거

▲ 전자담배 카트리지에 담겨 유통되는 에토미데이트

'제2의 프로포폴'로 불리며 6개월 전 마약류로 신규 지정된 수면마취제 에토미데이트를 유통하거나 투약한 30여 명이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 32명을 입건하고 이 가운데 13명을 구속했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.입건된 이들 중 6명은 에토미데이트를 밀수입한 혐의를 받습니다.15명은 유통한 혐의, 11명은 매수·투약한 혐의를 각각 받습니다.경찰은 이들의 범죄수익 1억 2천만 원을 환수하고, 시가 12억 원 상당의 에토미데이트 2ℓ와 이를 소분해 유통하는 데 사용되는 전자담배 카트리지 1천400개를 압수했습니다.밀수를 주도한 해외 총책 1명은 인터폴 적색수배를 했고, 또 다른 해외 총책 1명에 대해서도 국제 공조 수사를 진행 중입니다.경찰은 에토미데이트 밀수와 유통 범행에 마약 전과가 없는 일반인이 돈벌이를 목적으로 가담한 정황을 확인했다고 밝혔습니다.지난 6월부터 7월까지 에토미데이트 1ℓ를 화장품 용기에 숨겨 태국에서 인천공항으로 밀수한 혐의로 붙잡힌 30대 남성 A씨는 에어컨 설치 기사 일을 하며 해외 마약상으로 활동하는 친척 동생 제안을 받고 범행에 뛰어든 것으로 조사됐습니다.또 지난 1월부터 2월까지 에토미데이트 500㎖를 섬유유연제 팩에 숨겨 태국에서 인천공항으로 밀수한 혐의를 받는 40대 남성 B씨는 타투이스트로, 돈을 벌기 위해 여자친구 등 지인과 함께 범행을 기획한 것으로 확인됐습니다.베트남 국적의 20대 남성 C씨도 선원으로 일하다 돈벌이를 위해 텔레그램으로 해외 마약상과 접촉한 뒤 그의 지시를 받고 에토미데이트 1ℓ를 국내에 불법 반입한 것으로 파악됐습니다.에토미데이트는 지난 2021년부터 미국에서 펜타닐 등 다른 마약류와 혼합된 신종 마약을 제조하는 데 활용됐습니다.남용할 경우 코르티솔 등 스트레스 방어 호르몬이 분비되지 않아 급격한 혈압 저하 및 심박수 이상이 발생해 심각한 경우 쇼크로 사망할 수 있다고 경찰은 경고했습니다.경찰은 지난 2월 13일 에토미데이트가 마약류로 새로 지정됨에 따라 반년간 집중 단속을 벌였습니다.경찰은 과거 제약사가 정식 제조한 '주사제 앰플' 형태로 유통되던 에토미데이트가 최근 들어 국내로 밀수돼 전자담배 액상 카트리지에 담겨 유통되는 정황을 포착했습니다.아울러 압수한 에토미데이트를 감정한 결과, 비마약성 동물용 마취제인 메데토미딘 성분이 함께 검출되기도 한 것으로 드러났습니다.메데토미딘은 최근 불법 유통 과정에서 자주 적발돼 마약류 지정 필요성이 제기된 신종 약물로, 인체에 투여하면 심혈관계에 치명적인 부작용을 일으킬 수 있는 약물로 알려져 있습니다.경찰은 메데토미딘이 마약류에 활용되는 정황을 포착함에 따라 이를 마약류로 지정해달라고 관련 당국에 요청했다고 밝혔습니다.경찰은 "마약 조직은 마약류 수급을 위해 비규제 대상인 유사 약물을 유통하고 있다"며 "투약자들은 본인이 투약하는 물질의 정확한 성분조차 모른 채 생명의 위협에 무방비로 노출돼 있다"고 전했습니다.경찰은 현행 법률상 에토미데이트의 수출입과 제조 행위만 가중 처벌할 수 있고, 유통 행위는 가중 처벌하는 규정이 없어 소관 부처인 법무부에 입법 개선을 요청했습니다.경찰은 "액상형 신종 마약류가 국민의 일상에 침투하는 것을 차단하기 위해 세관 등 유관기관과 협력해 국경 단계의 밀수입부터 국내 유통망까지 단속을 이어갈 방침"이라고 전했습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)