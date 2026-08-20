"현대 의학의 힘 빌렸다"…'들쥐' 이규형, 날카로운 형사 변신 위한 솔직 고백

넷플릭스 새 시리즈 '들쥐'의 배우 이규형이 캐릭터 구축을 위해 체중을 증량했다가 다시 급하게 감량해야 했던 웃지 못할 비하인드를 털어놓았다.



20일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 새 시리즈 '들쥐'(극본 이재곤, 연출 김홍선) 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 김홍선 감독이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.



동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름과 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'(류준열 분)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자'(설경구 분), 그리고 형사 '순용'(이규형 분)이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 추적 스릴러다.



의문의 투서를 받고 사건을 수사하는 형사 순용 역의 이규형은 "대본상 싸움도 잘하고 거친 인물이라 처음엔 체중 증량을 했다. 그런데 촬영이 얼마 남지 않은 상황에 감독님이 '너 왜 이렇게 됐냐. 날카로워지길 원했으니 다시 빼라'고 하시더라"며 당시의 황당하면서도 긴박했던 상황을 전했다.



이어 급격한 감량을 거쳐야 했던 이규형은 "어쩔 수 없이 현대 의학의 힘을 빌렸다"고 솔직하게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그 의학의 힘이 '세 글자'였는지 '네 글자'였는지 구체적으로 묻는 질문에 이규형은 "둘 다 써봤다. 외형적으로 감독님이 원하는 캐릭터를 만들기 위해 정말 열심히 노력했다"고 솔직하게 말하기도 했다.



이에 김홍선 감독은 "순용은 화도 많고 불만도 많은 날카로운 성격의 캐릭터라 당연히 날카로운 외형을 바랐다"라며 이규형에게 감량을 요구한 이유를 밝혔다. 이어 "이규형 배우가 가진 넓은 연기 스펙트럼을 통해 역할을 기대 이상으로 너무 잘 표현해 줬다"고 깊은 신뢰와 만족감을 표현했다.



한편, 류준열, 설경구, 이규형의 강렬한 연기 시너지가 기대를 모으는 총 10부작 시리즈 '들쥐'는 오는 28일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)