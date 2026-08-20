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NCT 127이어 NCT 드림도 전원 재계약

김경희 기자
작성 2026.08.20 11:48 조회수
NCT 127이어 NCT 드림도 전원 재계약
▲ 그룹 NCT 드림

그룹 NCT 드림의 멤버 6명 전원이 재계약했다고 소속사 SM엔터테인먼트 측이 밝혔습니다.

SM은 "이미 재계약을 마친 해찬을 비롯해 멤버 런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성은 서로를 향한 깊은 믿음과 팀을 향한 변함없는 애정을 바탕으로 재계약을 체결해 당사와 동행을 이어가게 됐다"고 밝혔습니다.

NCT 드림은 지난 2016년 8월 데뷔해 '맛', '헬로 퓨처'(Hello Future), '버퍼링', '비트박스'(Beatbox) 등의 히트곡으로 사랑받았습니다.

올해 10주년을 맞은 그룹 NCT에서는 앞서 산하 그룹 NCT 127도 전원 재계약을 맺었습니다.

이어 NCT 드림도 전원 재계약에 성공함으로써 NCT는 결속을 이어가게 됐습니다.

SM은 "NCT 드림은 청량한 에너지와 열정으로 희망과 긍정의 에너지를 전하며, 지난 10년 동안 많은 꿈을 현실로 만들어 왔다"며 "성장의 아이콘이자 K팝 대표 아티스트로 자리매김하기까지 눈부신 여정을 함께해 준 멤버들과 큰 힘이 돼 준 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했습니다.

(사진=SM엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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