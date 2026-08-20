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[날씨] 곳곳 요란한 소나기…서울 체감온도 32도

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작성 2026.08.20 12:47 조회수
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오늘(20일)도 무덥습니다.

충청 이남과 제주 지역에 폭염특보 내려져 있고요.

수도권과 강원 지역은 폭염특보가 해제됐지만 오늘 서울의 체감온도 32도까지 오르겠고요.

특보가 내려진 지역을 중심으로는 체감온도 33도 이상 오르겠습니다.

낮에 지상 부근의 기온이 오르다 보니 현재 수도권을 중심으로 소나기구름이 발달해 있습니다.

오늘 곳곳에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠고요.

고기압의 가장자리를 따라 비가 내리고 있는 제주 지역은 오후까지 5~40mm의 비가 더 내리겠습니다.

한편 어제 괌 부근 해상에서는 제18호 태풍 사우델이 발생했는데요.

다음 주 날씨는 이 태풍의 이동 경로와 또 북태평양 고기압이 얼마큼 세력을 유지할지에 따라서 변동성이 크겠습니다.

금요일인 내일은 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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