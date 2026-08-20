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[자막뉴스] 발인식 채운 150명의 눈물…5명에게 새 삶 선물한 스승

정다은 기자
작성 2026.08.20 14:52 조회수
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교장 재직 중 겪은 뇌출혈을 이겨내고 평교사로 돌아갈 만큼 아이들을 사랑했던 50대 남성이 장기 기증으로 5명에게 생명을 나눴습니다.

한국장기조직기증원에 따르면, 이번 달 6일 제주한라병원에서 52살 양성우 씨가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증했다고 밝혔습니다.

양 씨는 인체조직인 피부도 함께 나눴습니다.

양 씨는 지난 2024년 뇌출혈로 쓰러진 뒤 치료를 받아 상태가 좋아졌지만, 올해 4월 말 뇌경색 초기 진단을 받았습니다.

재활을 이어오던 양 씨는 지난달 31일 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했습니다.

유족들은 늘 다른 사람에게 좋은 영향을 주고 싶어 했던 고인의 삶을 떠올려 장기 기증을 결심했습니다.

제주에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 양 씨는 2000년 서귀포시의 한 초등학교에서 교직 생활을 시작해 26년간 교단을 지켰습니다.

양 씨는 가정 형편이 어렵거나 친구들과 잘 어울리지 못하는 학생들을 세심히 살폈고, 집을 나간 아이를 직접 찾아 나서기도 했습니다.

아이들을 사랑하는 마음은 몸이 아픈 뒤에도 변하지 않았습니다.

양 씨는 2024년 교장으로 근무하다가 뇌출혈로 직을 내려놨지만, 아이들을 다시 가르치겠다는 마음으로 재활에 힘썼습니다.

이후 지난해 9월 평교사로 교단에 돌아갔고, 몸이 불편한 상황에서도 퇴근 후 치료를 받으며 다음 날 수업을 준비했습니다.

양 씨의 발인 날에는 제자와 동료 교사, 학부모 등 150명이 넘는 이들이 찾아와 고인을 추모했습니다.

아내 강산주 씨는 남편에게 "이제는 아픔 없는 곳에서 좋아하는 축구도 하고, 마음껏 여행하며 웃으면서 지내. 우리 두 아들도 자랑스럽고 다정한 아빠를 많이 사랑하고 존경하고 있어"라며 마지막 인사를 전했습니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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