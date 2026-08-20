김민석 "'법치 파괴 조희대 물러나야' 현수막 전국에 걸도록"

▲ 김민석 더불어민주당 대표가 20일 이해찬 전 총리가 안장된 세종시 은하수공원으로 들어서고 있다.

더불어민주당 김민석 대표는 오늘(20일) 당에 '법치 파괴 조희대는 물러나야 한다'는 문구를 담은 현수막을 전국에 걸도록 지시했다고 밝혔습니다.김 대표는 오늘 오전 세종시에 있는 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 "김남준 홍보위원장을 임명한 뒤 첫 지시를 내렸다"며 이같이 전했습니다.김 대표는 전날 부산에서 열린 최고위원회의에서 조희대 대법원장이 이재명 대통령에게 서면으로 대법관 후보 임명을 제청한 것을 강하게 비난한 바 있습니다.김 대표는 당시 회의에서 "해방 이후 최악의 대법원장 조희대 씨는 물러나야 한다"며 조 대법원장의 자진 사퇴를 촉구했습니다.김 대표는 조 대법원장을 비판하는 내용의 현수막 외에 '민주의 황금시대를 열겠습니다'라는 문구를 담은 현수막도 전국에 걸도록 했습니다.이는 묘역 참배 후 "전략가, '판 메이커'인 이 전 총리의 계보를 잇겠다"며 "20년, 30년 민주당의 황금시대를 바라보고 연속 집권의 판을 짜겠다"고 말한 것과 관련한 홍보 활동입니다.김 대표는 또 페이스북에서 "김 홍보위원장께 요청한다"며 "민주당의 홍보 내지는 브랜드와 관련된 모든 부분에 대한 전면 재검토를 시작해주시라"고 적었습니다.그러면서 "당의 큰 브랜드 컨셉부터 회의의 모습, 구성원의 복장에 이르기까지 전면 혁신을 시작해야 한다"며 "이제 당의 모든 뉴스가 민주당 TV를 통해 새벽 방송으로 시작돼야 한다"고 강조했습니다.김 대표는 전날 '민주당 TV 준비' 태스크포스(TF) 단장에 한웅현 전 민주당 홍보위원장을 임명했습니다.기존의 민주당 유튜브 채널인 '델리민주' 외에 국민과 당원에게 신속한 정보를 전하는 또 다른 채널로 '민주당 TV'를 개국하겠다는 게 민주당의 설명입니다.(사진=연합뉴스)