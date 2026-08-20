뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일 무역수지 석 달 연속 적자…원유 가격 상승 영향

곽상은 기자
작성 2026.08.20 11:13 조회수
일 무역수지 석 달 연속 적자…원유 가격 상승 영향
▲ 일본 유조선

일본의 무역수지가 지난달까지 석 달 연속 적자를 기록했습니다.

오늘(20일) 일본 재무성이 발표한 무역통계(속보치)에 따르면 지난 7월 수출액에서 수입액을 뺀 무역수지는 6천345억 엔(약 5조 6천148억 원) 적자였습니다.

지난 5월부터 석 달째 적자가 이어진 것으로, 중동 정세의 혼란이 장기화하면서 원유가격이 상승한 것이 압박 요인이 됐습니다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 반도체전자부품의 수출이 견조했지만, 원유 등 수입 비용의 상승이 적자에 영향을 미쳤다고 설명했습니다.

지난달 수출액은 11조 5천117억 엔(약 101조 9천억 원)으로 한 해 전보다 23.2% 늘었습니다.

11개월 연속 증가한 것으로, 역대 최대 기록을 다시 경신했습니다.

대미 자동차 수출, 반도체전자부품의 중국 수출이 늘어난 것이 수출액 증가를 견인했습니다.

수입액은 12조 1천462억 엔(약 107억 5천 원)으로 27.8% 늘어 6개월 연속 증가세를 보였습니다.

직전 달인 지난 6월에 이어 2개월 연속 역대 최대치입니다.

원유 수입액이 늘었고 아시아로부터의 반도체전자부품, 한국으로부터의 은 등 비철금속 수입액이 증가했습니다.

특히 원유 수입액이 1조 4천89억 엔(약 12조 5천억 원)으로 87.8%나 증가했습니다.

중동 전쟁의 영향으로 호르무즈 해협을 통과하지 못하게 되면서 대체 루트로 원유를 조달한 것이 비용 상승으로 이어졌습니다.

통관 시 엔기준 원유 수입 단가는 1ℓ당 11만 6천382엔(약 102만 9천887원)으로 78.0%나 늘었습니다.

수입량도 1천210만㎘로 5.5% 증가했습니다.

공급처를 다각화한 결과 중동에서의 원유 수입량은 718만㎘로 한 해 전보다 32.8% 줄었습니다.

미국으로부터는 9.2배 증가한 439㎘의 원유를 수입했는데, 관련 통계가 있는 1979년 이후 최대였습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지