뇌출혈 딛고 평교사로 돌아갔던 교장선생님, 5명 살렸다

오늘(20일) 한국장기조직기증원에 따르면, 이달 6일 제주한라병원에서 양성우(52) 씨가 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증했다고 밝혔습니다.
양 씨는 인체조직인 피부도 함께 나눴습니다.
양 씨는 2024년 뇌출혈로 쓰러진 뒤 치료를 받아 상태가 좋아졌지만, 올해 4월 말 뇌경색 초기 진단을 받았습니다.
재활을 이어오던 양 씨는 지난달 31일 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 가족 품으로 돌아오지 못했습니다.
유족들은 늘 다른 사람에게 좋은 영향을 주고 싶어 했던 고인의 삶을 떠올려 장기 기증을 결심했습니다.
아내 강산주 씨는 "남편은 의식이 있었다면 장기 기증을 선택했을 사람"이라며 "떠나기 전 누군가에게 생명을 전할 수 있다는 사실을 기쁘게 생각했을 것"이라고 말했습니다.
제주에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 양 씨는 2000년 서귀포시의 한 초등학교에서 교직 생활을 시작해 26년간 교단을 지켰습니다.
양 씨는 아이들을 진심으로 아끼는 교사였다고 합니다.
가정 형편이 어렵거나 친구들과 잘 어울리지 못하는 학생들을 세심히 살폈고, 집을 나간 아이를 직접 찾아 나서기도 했습니다.
아이들을 사랑하는 마음은 몸이 아픈 뒤에도 변하지 않았습니다.
양 씨는 2024년 공모를 거쳐 교장으로 근무하던 중 뇌출혈로 직을 내려놨지만, 아이들을 다시 가르치겠다는 마음으로 재활에 힘썼습니다.
이후 지난해 9월 평교사로 교단에 돌아갔습니다.
몸이 불편한 상황에서도 퇴근 후 치료를 받으며 다음 날 수업을 준비했습니다.
올해 6월 다시 병가를 낸 뒤에도 학교로 돌아갈 수 있다는 희망을 놓지 않고 치료와 운동을 이어갔습니다.
한 번 맺은 인연을 소중히 여겼던 양 씨의 발인 날에는 제자와 동료 교사, 학부모 등 150명이 넘는 이들이 찾아와 고인을 추모했습니다.
아내 강 씨는 남편에게 "사랑해 주고 예뻐해 줘서 고마워. 오빠를 만나 정말 행복했어. 이제는 아픔 없는 곳에서 좋아하는 축구도 하고, 마음껏 여행하며 웃으면서 지내. 두 아들에게 부끄럽지 않은 엄마가 되도록 노력할게. 우리 두 아들도 자랑스럽고 다정한 아빠를 많이 사랑하고 존경하고 있어"라고 인사를 전했습니다.
(사진=한국장기조직기증원 제공, 연합뉴스)
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