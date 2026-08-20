NCT 드림, 10년 성장 서사 지킨다…"깊은 믿음으로 전원 재계약"

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2016년 데뷔한 그룹 NCT 드림이 멤버 전원 잔류를 확정하며 6인 체제로 힘을 모았다.SM엔터테인먼트는 20일 공식입장을 내고 "이미 재계약을 마친 해찬을 비롯한 멤버 런쥔, 제노, 재민, 천러, 지성은 서로를 향한 깊은 믿음과 팀을 향한 변함없는 애정을 바탕으로 재계약을 체결, 앞으로도 당사와 동행을 이어가게 됐다"고 밝혔다. 이로써 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속계약 종료로 팀을 떠난 마크를 제외한 전원이 함께 활동하게 된 셈이다.소속사는 "NCT DREAM은 2016년 8월 25일 데뷔 이후 청량한 에너지와 열정으로 희망과 긍정의 메시지를 전하며, 지난 10년 동안 수많은 꿈을 현실로 만들어 왔다"며 "'성장의 아이콘'이자 'K팝 대표 아티스트'로 자리매김하기까지 눈부신 여정을 함께해 준 멤버들과 언제나 큰 힘이 되어준 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 전했다.이어 "앞으로도 NCT DREAM의 무한한 가능성이 더욱 빛날 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가며 든든한 동반자로 함께하겠다"며 "올 하반기 이어질 NCT DREAM의 다채로운 활동에 많은 기대와 변함없는 응원 부탁드린다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)