[자막뉴스] 선생님에 성적 상상을? 이름만 34번 언급…"분리 요청 거절" '공황장애' 결국

경기 화성의 한 고등학교에서 제자로부터 성희롱과 스토킹 피해를 당한 교사가 실질적인 분리 조치를 받지 못해 결국 교단을 떠나는 일이 발생했습니다.



경기교사노조와 경기도교육청 등에 따르면, 화성시에 있는 한 고등학교에 근무하는 여교사 A 씨는 지난 6월 말 자신이 담임을 맡았던 2학년 남학생 B 군으로부터 노골적인 성적 욕구와 감정이 적힌 편지를 받았습니다.



편지에는 교사의 이름이 34차례 이상 언급됐는데 성적 상상과 함께 교사에게도 같은 감정을 요구하는 내용이 담겨 있었습니다.



A 씨는 편지를 받기 전부터 복도와 교무실 등에서 B 군의 지속적인 스토킹성 행동으로 극심한 불안을 겪어왔다고 주장했습니다.



편지를 받은 뒤에는 공황 증상까지 나타났다고 호소했습니다.



화성오산교육지원청은 지난달 20일 B 군에 대해 '학급 교체'와 '특별교육 8시간' 처분을 내렸습니다.



하지만 문제는 2학기 개학 이후에도 발생했습니다.



A 씨가 교내에서 유일하게 해당 선택과목을 가르치는 '1인 전담 교사'였던 탓에, 학급이 바뀌었음에도 수업 시간에 B 군을 다시 마주해야 하는 상황에 놓인 것입니다.



A 씨는 학교 측에 B 군의 선택과목 변경, 온라인 보충 교육 수강, 시간강사 채용 등 구체적인 분리 대안을 요청했습니다.



그러나 학교 측은 "학생에게 선택과목 변경을 강제하기 어렵고, 강사 채용 시 평가 형평성 문제가 생길 수 있다"며 난색을 표했습니다.



결국 실질적인 분리 대책이 마련되지 않은 채 지난 18일 학교가 개학하자, A 씨는 심적 고통을 견디지 못하고 병가를 내고 출근을 중단했습니다.



경기교사노조는 "가해자가 아닌 피해자가 병가를 쓰는 현실은 교원들의 사기를 무너뜨리는 일"이라고 비판했습니다.



경기도교육청은 이번 사안을 엄중하게 보고 교권보호전담관을 배정해 사안 검토에 착수하기로 했습니다.



또, 오는 22일 새로 출범하는 '교권보호단'을 통해 교보위 조치의 적절성과 현실적인 분리 대안을 집중 조사할 방침입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)