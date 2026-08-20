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에이티즈 'BAD' 북부대공 '최산 신드롬' 타고 한 달 넘게 상승세

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작성 2026.08.20 10:40 조회수
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 장기 흥행 가도를 달리는 중이다.

에이티즈가 지난 6월 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 타이틀곡 '배드(BAD)'의 열기가 한 달이 넘게 이어지고 있다. 음원 사이트 멜론 TOP 100에서 에이티즈는 81위로 첫 진입한 이후 가파른 상승세를 타고 최고 순위 8위까지 올라서는 등 탄탄한 국내 음원 파워를 보여줬다.
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)
에이티즈 (사진=게티이미지코리아)

이 같은 장기 흥행의 중심에는 멤버 산이 있다. 민소매 의상을 입고 선보인 음악방송 무대의 한 장면이 이른바 '다 죽자 파트'로 불리며 온라인상에서 확산됐고, 이후 수많은 패러디 영상이 이어지며 화제를 모았다. 개그맨 이선민, 배우 마동석 등 각계 인물들도 앞다투어 패러디에 나서며 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

음반 성적 또한 눈부시다. 이번 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위로 직행, 현지 첫 주 판매량만 22만 3,000장을 달성하며 세계 음악 시장에서의 입지를 다시 한번 확인시켰다. 국내 초동 판매량(발매 후 일주일간) 역시 188만 장을 돌파해 자체 최고치를 경신했으며, 통산 일곱 번째 밀리언셀러에 등극했다.

한편 에이티즈는 오는 21일부터 9월 2일까지 더현대 서울에서 '애니티즈 인 데자뷰(ANITEEZ IN Deja Vu)' 팝업 스토어를 진행한다.

사진 제공 = KQ엔터테인먼트

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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