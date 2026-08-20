'재벌X형사2' 정은채X유승호, 전시회장서 교차한 서늘한 눈빛…팽팽한 긴장감 포착

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'재벌X형사2' 정은채와 유승호가 전시회장에서 마주치며 숨 막히는 긴장감을 선사한다.SBS 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다, 연출 김재홍) 측은 20일, 새 팀장 주혜라(정은채 분)와 재벌 3세 조각가 유성원(유승호 분)의 팽팽한 신경전이 담긴 현장 스틸을 공개해 이목을 집중시켰다.극 중 유성원은 진이수(안보현 분)에 필적하는 막강한 재력을 지닌 재벌 3세이자 세계적인 조각가로, 주혜라가 오랫동안 의심을 품어온 미스터리한 인물이다. 앞서 갈대밭에 서 있던 유성원과 그의 흔적을 쫓는 주혜라의 모습에 이어 유성원의 귀국 장면이 방송되며 두 사람의 숨겨진 서사에 대한 궁금증이 최고조에 달했다.이날 공개된 사진에는 유성원의 귀국 전시회장을 직접 찾아간 주혜라의 모습이 담겼다. 주혜라는 유성원의 작품을 바라보며 복잡다단한 감정을 드러내고, 유성원은 그런 주혜라를 묵묵히 응시하며 서늘하고도 의뭉스러운 눈빛을 보낸다. 마침내 마주친 두 사람의 시선 사이에 감도는 날 선 긴장감이 본 방송에 대한 기대를 올려놓는다.과연 주혜라가 유성원의 전시회를 찾아간 진짜 목적은 무엇일지, 그리고 유성원의 미스터리한 정체가 본격적으로 밝혀지며 향후 공조 수사극 전개에 어떤 파장을 불러올지 귀추가 주목된다.'재벌X형사2' 5회는 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)