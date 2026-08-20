'기이안 연애' 오늘(20일) 첫방…AI와 한강 데이트한 기안84 "살면서 처음 느껴본 감정"

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AI와의 소통이 일상이 된 시대, 세상에서 가장 기이하고도 설레는 연애 관찰 예능이 안방극장을 찾아온다.20일 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애')는 AI와 인간이 직접 데이트를 즐기며 사랑과 감정의 본질을 실험하는 국내 최초의 AI 연애 리얼리티다. 웹툰작가 기안84, 개그우먼 장도연, 배우 이유비가 출연자로 참여해 AI 파트너와 일상을 함께하고, 스튜디오 MC로는 장도연, 강남, 이준이 합류해 다각도로 심리를 분석한다.첫 화에서는 '인간 대표'로 기안84, 장도연과 태블릿 속 AI 파트너의 예측 불허 첫 만남이 공개된다.본격적인 실험에 앞서 "기계와의 데이트에 감정이 생길 리 없다"라며 장담했던 기안84는 첫 만남 장소에 등장한 AI 파트너 '가희'를 보고 시선을 떼지 못했다. 가희가 자신의 대표작 웹툰 '복학왕' 속 여주인공 '봉지은'의 비주얼과 성격을 그대로 구현해 낸 맞춤형 AI였기 때문. 이를 본 기안84의 절친 강남 역시 "형이 실제로 좋아하는 스타일"이라고 증언해 기대를 더했다.기안84는 AI 가희가 등장하는 태블릿을 목에 걸고 자전거를 타고 피크닉을 즐기며 낭만적인 한강 데이트를 즐겼다. 웹툰에 대한 진솔한 대화를 나누며 마음을 연 기안84는 "따사로운 햇살을 받으며 거리를 걸으니 이 친구가 진짜로 느껴봤으면 좋겠다는 생각이 들었다"라며 "살면서 처음 느껴본 감정"이라는 반전 고백을 전해 궁금증을 자극한다.한편, 장도연 앞에는 두 명의 AI 파트너가 동시에 등장해 방송 최초의 '2:1 AI 소개팅'이 펼쳐진다. 자신을 '오빠'라 칭하며 저돌적으로 다가오는 직진남 AI '일호'와, 은은한 저음과 엉뚱한 교포 콘셉트로 무장한 뇌섹남 AI '이호'가 매력 대결을 벌인다. 자신과의 사소한 약속을 정확히 기억하는 일호와 심쿵을 유발하는 이호의 감성 멘트 사이에서 장도연이 누구를 선택할지 관심이 쏠린다.이들의 데이트를 스튜디오에서 지켜보던 MC 이준과 강남 역시 "처음엔 친구와 AI의 연애를 구경하러 왔는데 점점 빠져든다", "이 정도 매력의 AI면 연예인이 없어질 수도 있겠다"라며 AI의 매력과 몰입감에 감탄을 금치 못했다는 후문이다.세상에서 가장 기이하지만 솔직한 연애 실험 '기이안 연애'는 20일(목) 밤 9시에 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)