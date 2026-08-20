"국토 17%도 안 돼" 도시지역에 국민 '92%' 거주

[경제 365]



국토의 17%도 되지 않는 도시지역에 전체 인구의 92%가 넘는 4천700만 명이 거주하는 것으로 나타났습니다.



국토교통부와 한국국토정보공사에 따르면 지난해 말 도시지역 면적은 1만 7천740제곱킬로미터로, 전체 국토 면적의 16.7%를 차지했습니다.



도시지역 거주 인구는 4천706만 명으로, 전체 주민등록인구 5천112만 명의 92.1%에 달했습니다.



도시지역 가운데 녹지지역이 70.8%를 차지했고, 주거지역은 15.7%, 공업지역은 7.3%였습니다.



2021년과 비교하면 주거지역과 공업지역은 각각 51㎢ 늘어난 반면, 녹지지역은 37㎢ 감소했습니다.



건축물 건축이나 토지형질 변경 등을 위한 개발행위허가는 지난해 17만 건 정도로, 최근 5년간 감소세를 보였습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.