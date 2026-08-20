이스라엘, '서안 두동강' 정착촌 입찰 기습 개시

▲ 요르단강 서안 나블루스 인근에 세워진 새 유대인 정착촌

이스라엘 정부가 팔레스타인 거주지역인 서안 내 E1 지구의 정착촌 건설을 노린 시공사 입찰을 '기습' 개시했다고 BBC방송 등이 현지시간 19일 보도했습니다.E1 지구는 동예루살렘과 서안의 대형 유대인 정착촌인 마알레 아두밈 사이에 낀 12㎢ 넓이의 땅입니다.이곳에 유대인 정착촌이 건설되면 동예루살렘은 서안 북부와 물리적으로 차단돼 서안이 사실상 '두 동강'나 동예루살렘이 고립됩니다.이렇게 되면 국제사회에서 대체로 용인되는 이스라엘과 팔레스타인의 '두 국가 해법'에도 큰 타격을 줄 수 있습니다.사안의 민감성과 폭발력 탓에 이스라엘은 E1 지구의 정착촌 건설을 미뤄오다 지난해부터 국제사회의 우려와 비판을 무릅쓰고 이 계획을 강행하고 있습니다.이스라엘 정부는 지난해 8월 3천401가구 규모의 E1 정착촌 건설을 승인하고 12월 시공사 입찰 공고를 냈지만 시민단체들의 소송과 국제사회의 압박에 이를 세차례 유보하다 이날 1천234가구에 대한 입찰을 전격 개시했습니다.입찰 마감일은 10월19일로 이스라엘 총선을 8일 앞둔 시점입니다.BBC는 이에 대해 "현 정부가 (총선 전) 시공사와 계약을 체결하면 차기 정부가 이를 취소하기 어려울 수 있다"고 지적했습니다.E1 정착촌 건설을 반대하며 소송을 낸 시민단체 피스나우는 "이 건설 계획이 일부만 실행되더라도 서안은 남북으로 갈리고 동예루살렘이 고립된다"며 "분쟁 종식과 두 국가 해법에 기반한 평화 협정의 가능성을 파괴할 것"이라고 비판했습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 이번 입찰 공고에 대해 깊은 우려를 표했습니다.(사진=연합뉴스)