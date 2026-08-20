이스라엘군, '힌드의 목소리' 5세 소녀 탑승차량 총격 인정

▲ 이스라엘 공격으로 숨진 6살 힌드 라잡의 사진 들고 지난해 베네치아 영화제 참석한 '힌드의 목소리' 출연진들

이스라엘군이 가자지구에서 5세 소녀가 탑승한 차량에 총격을 가한 사실을 2년여 만에 인정했습니다.이스라엘군(IDF)은 성명을 통해 자체 조사 결과 당시 병력이 해당 차량에 총격을 가한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.이에 따라 이스라엘군은 소녀를 포함한 친척 7명, 구조를 위해 출동했다가 숨진 구급대원 2명의 사망 경위에 대한 형사수사에 착수하기로 했습니다.총격 사건은 2024년 1월에 발생했습니다.5세 소녀 힌드 라자브는 가자시티에서 친척들과 함께 차량으로 이동 중에 이스라엘군의 공격을 받았습니다.차량 내 유일한 생존자였던 라자브는 팔레스타인 적신월사와 연결된 전화를 통해 구조를 요청했습니다.적신월사는 이스라엘군과 사전 조율을 거쳐 구급차를 현장에 보냈지만, 이스라엘군의 공격을 받아 구급대원들도 목숨을 잃었습니다.라자브의 시신은 며칠 뒤 가족들의 시신과 함께 발견됐습니다.사건 직후 이스라엘군은 현장에 자국 병력이 없었다고 밝혔지만, 사건 당시 라자브가 이스라엘군 탱크가 현장에 있다고 말하는 통화 녹음이 공개되면서 국제적으로 논란이 확산했습니다.유엔 조사위원회는 이스라엘의 전쟁범죄 의혹을 제기하면서 라자브 가족 사망 사건을 근거 중 하나로 들었습니다.이 사건은 '힌드의 목소리'라는 다큐드라마 영화로 제작됐고, 지난해 베네치아영화제에서 심사위원대상을 받았습니다.또한 이스라엘군은 지난해 3월 가자지구 남부 라파에서 의료진과 유엔 직원 등 팔레스타인인 15명이 숨진 사건에 대해서도 형사수사에 착수하기로 했습니다.당시 이스라엘군은 긴급 출동 중이던 구급차와 소방차, 유엔 차량을 향해 총격을 가했습니다.이스라엘군은 당초 해당 차량들이 야간에 전조등과 비상등을 끈 채 접근했다고 주장했지만, 숨진 구급대원의 휴대전화에서 비상등을 켠 차량들의 모습이 담긴 영상이 발견되자 기존 설명이 잘못됐다고 인정했습니다.이스라엘군은 "당시 총격에 범죄 행위가 있었다고 의심할 합리적인 근거가 있다고 판단했다"며 형사 수사 착수 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)