미 국가 부채, 사상 첫 40조 달러 돌파…고금리에 이자 부담 가중

▲ 달러화

미국 국가 부채가 사상 처음으로 40조 달러를 돌파했습니다.현지 시간 19일 미 재무부에 따르면 미국의 총 국가 부채는 전날 기준 40조 470억 달러(한화 5경 5천645조 원)를 기록했습니다.이 가운데 민간 등이 보유한 부채는 32조 2천660억 달러, 정부 기관 간 부채는 7조 7천820억 달러였습니다.미 국가 부채가 30조 달러를 넘어선 것은 2022년 1월로, 4년여 만에 10조 달러가 더 불어났습니다.2017년 1월 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 임기를 시작했을 당시 19조 9천500억 달러였던 것과 비교하면 10년도 채 되지 않아 두 배 이상으로 증가한 거라고 로이터는 분석했습니다.트럼프 대통령의 두 차례 임기 중 현재까지 늘어난 부채는 총 11조 6천억 달러로 집계됐습니다.조 바이든 전 대통령 재임 기간에는 8조 4천억 달러가 늘었습니다.코로나19 대응을 위한 대규모 재정 지출과 감세, 사회보장·의료비 증가 등이 부채 급증의 주요 배경으로 꼽힙니다.특히 최근 장기 국채 금리가 급등하면서 천문학적으로 불어난 국가 부채의 이자 부담 우려도 커지고 있습니다.블룸버그통신에 따르면 2026회계연도 종료를 두 달가량 앞둔 현재 미 정부의 누적 이자 비용은 1조 1천700억 달러로 전년 같은 기간보다 15% 증가했습니다.이자 비용은 현재 미 연방정부 예산에서 세 번째로 큰 지출 항목입니다.국채 금리 상승으로 정부의 이자 비용이 늘고, 이에 따른 추가 차입이 다시 부채를 키워 투자자들이 더 높은 금리를 요구하는 '악순환'이 이어질 수 있다는 우려도 제기됩니다.미국의 법정 부채 한도는 41조 1천억 달러로, 현재 국가 부채는 이 한도에도 근접하고 있습니다.부채 증가세가 이어질 경우 정치권에서 부채 한도 상향을 둘러싼 공방이 다시 격화할 가능성이 있습니다.피터슨재단의 마이클 피터슨 이사장은 "40조 달러라는 큰 숫자를 넘은 것이 워싱턴에 경종을 울리길 바란다"며 "부채를 통제하지 못하면 미국 전역에서 일상생활의 비용 부담이 커질 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)