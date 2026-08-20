영화 '교섭' 실화…'꼬꼬무', 탈레반 피랍 구출 '선글라스맨' 정체 20년 만에 최초 공개

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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서 탈레반에 피랍된 한국인 인질 21명을 구출해 전 세계의 시선을 사로잡았던 '선글라스맨'의 정체가 최초로 공개된다.20일 방송되는 '꼬꼬무'는 '선글라스맨- 최초 공개! 28일의 극비 협상' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 가수 김창완, 배우 최지우, 임수향이 리스너로 출격해 '아프가니스탄 한국인 피랍사건'과 당시 인질 구출을 이끈 '선글라스맨'의 정체 및 근황을 함께 확인한다.영화 '교섭'의 실화이기도 한 이번 사건은 2007년 이슬람 극단주의 무장세력 탈레반에 의해 한국 국민 23명이 피랍되며 시작됐다. 2명이 피살당하는 절체절명의 위기 속에서 정부는 현지 문화와 언어에 능통하고 실전 전투가 가능한 최고의 협상 전문가, 일명 '선글라스맨'을 비밀리에 급파했다.이날 방송을 통해 20년 만에 모습을 드러낸 선글라스맨은 "그 사건 이후로 '선글라스맨'으로 통용될지 생각을 못 했다"라며 "협상 당시 엄청난 긴장감과 스트레스가 있었다"라고 당시의 솔직한 심경을 털어놓는다.선글라스맨이 직접 전하는 28일간의 숨 막히는 극비 협상 전말을 들은 최지우는 "영화의 한 장면 같다"라며 감격을 금치 못했고, 김창완은 "당시 뉴스로 볼 때 정말 놀라웠다"라며 당시를 회상했다. 임수향 역시 "전쟁에 나가는 기분이었을 것 같다"라며 국민을 위해 목숨을 걸었던 그의 사명감에 깊은 존경을 표했다.베일에 싸여 있던 전설의 블랙 요원 '선글라스맨'이 밝히는 한국인 21명의 극적 생환 스토리는 20일 밤 10시 20분 방송되는 '꼬꼬무'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)