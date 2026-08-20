이강인 데뷔골 지켜본 '명장' 시메오네…"나쁜 질문이네요" 웃게 한 뜻밖의 질문

이강인이 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전에서 환상적인 데뷔골을 터뜨렸습니다.



오늘(20일 한국시간) 말라가와의 라리가 개막전에서 후반 교체 투입된 이강인은 수비수 3명을 벗겨낸 뒤 왼발 감아차기로 골문 구석을 정확히 찔렀습니다.



경기 후 시메오네 감독은 이강인의 득점뿐 아니라 수비 가담과 팀을 위한 헌신도 높이 평가했습니다.



이강인의 데뷔골과 시메오네 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.



(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)