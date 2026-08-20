또래 여성들 폭행·갈취하고 여중생에 가혹행위…20대 징역 4년

▲ 부산지방법원

또래나 미성년자인 여성 청소년을 집에 머물게 하며 상습적으로 폭행하고, 불로 달군 흉기로 신체를 지지는 등 가혹행위를 한 20대 남성에게 법원이 실형을 선고했습니다.부산지법 형사4단독 변성환 판사는 특수상해, 감금, 공갈, 특수폭행 등 혐의로 재판에 넘겨진 A(21) 씨에게 징역 4년을 선고했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.폭행과 협박 혐의로 함께 기소된 B(21) 씨에게는 벌금 200만 원이 선고됐습니다.판결문에 따르면 A 씨와 B 씨는 2025년 10월부터 부산 부산진구 한 주거지에서 함께 생활해 왔으며, 지인을 통해 알게 된 피해자 C(19·여) 양과 D(19·여) 양 등도 이 집에서 약 2주간 머물렀습니다.이 과정에서 A 씨의 무차별적인 폭력과 갈취가 시작됐습니다.A 씨는 "대답을 똑바로 하지 않는다", "코를 곤다", "걸음걸이가 바르지 않다"는 등의 사소한 이유로 피해자들을 수시로 폭행했습니다.빈 양주병으로 피해자의 머리를 내리치거나, 피해자가 자신에게 감기를 옮겼다며 머리채를 잡아 창문에 여러 차례 부딪히게 해 상해를 입히기도 했습니다.폭행에 겁을 먹은 피해자들을 협박해 스마트폰을 개통하게 한 뒤 가로채고, 피해자가 잠든 사이 얼굴에 휴대전화를 들이대 안면인식으로 계좌 내 수십만 원을 가로채기도 했습니다.피해자가 도망치지 못하도록 차량에 태워 약 40분간 감금 질주하기도 했습니다.A 씨의 가혹행위는 미성년자에게까지 이어졌습니다.A 씨는 같은 해 12월, 15세에 불과한 여중생의 행동이 마음에 들지 않는다는 이유로 주방에 있던 식칼을 라이터 불로 수십 초간 달군 뒤 피해자의 왼쪽 팔목과 발목에 갖다 대 심각한 화상을 입혔습니다.이 밖에도 가출 청소년을 신고 없이 데리고 있거나 무면허 운전을 일삼고, 입영판정검사와 현역 입영 통지를 무시하는 등 병역을 기피한 혐의도 모두 유죄로 인정됐습니다.B 씨 역시 피해 여성들이 과거 맞은 일에 대해 사과를 요구하자 "맞을 준비해라, 때리고 교도소 들어가면 된다"고 협박하고 뺨을 때리는 등 범행에 가담했습니다.재판부는 "피해자들로부터 용서받지 못했고, 범행 당시 병역 의무까지 무시했다"며 "형사처벌 전력이 없는 초범이고 나이가 어리다는 점을 참작하더라도 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)