"집엔 언제 갈 수 있나요"…육지보다 막막한 '섬' 주민들

<앵커>



섬 지역은 장비와 인력이 오가는 데 제약이 많아서 폭우가 내린 이후 수해 복구가 더 어렵다고 합니다.



김수윤 기자가 수해를 입은 통영 곤리도에 다녀왔습니다.



<기자>



30여 가구가 모여 사는 경남 통영 곤리도입니다.



지난 17일 새벽에 내린 폭우로 토사가 밀려와 집 여러 채가 파손됐고, 60대 여성이 매몰되기도 했던 마을인데, 취재진이 피해 현장을 살펴봤습니다.



현관문은 토사에 막혔고, 집 뒤편에도 흙더미가 수북이 쌓였습니다.



60대 여성 1명이 다친 집 안입니다.



창고는 흙으로 완전히 들어찼고, 이렇게 대문과 다용도실은 형체를 알아볼 수 없을 정도로 완전히 부서졌습니다.



매몰됐던 어머니를 직접 구조했던 아들도 팔과 다리 등을 다쳤고, 집은 모두 부서져 어머니는 병원에, 아들은 인근 민박집에 머물고 있습니다.



[매몰 피해자 아들 : 10년 정도 살았는데 이렇게 비 많이 온 것도 처음이고 옹벽이 무너질 정도로 (물이) 넘어온 수해는 처음이에요.]



마을을 덮친 토사는 인근 폐교 운동장에서 내려왔습니다.



운동장 지반이 폭우를 견디지 못하고 무너져 내린 것입니다.



극한 폭우로 운동장 지반이 약해졌고 토사는 50여m를 그대로 쓸려 내려가 아래쪽 주택을 덮쳤습니다.



[김찬오/통영 곤리도 주민 : 1년 내릴 물 양이 왔으니까 그 압력이 (땅이) 약한 지대로 내려간 거지.]



마당이 통째로 무너져 내린 주택도 있습니다.



위태롭게 기울어져 언제 다시 추가 붕괴로 이어질지 알 수 없는 상태입니다.



집 앞 도로들도 지반이 갈라진 흔적이 선명해 일가족은 집에 들어가지도 못한 채 불안한 나날을 보내고 있습니다.



[김성진/통영 곤리도 주민 : 한 3, 4초 만에 (마당이) 무너진 것 같습니다. 2차 붕괴가 있을 것 같아서 아예 집 안을 들어갈 수가 없습니다.]



섬 지역은 육지보다 장비와 인력 투입에 제약이 커 복구에 더 시간이 걸릴 전망이라 피해 주민들을 위한 실질적인 지원 대책이 시급해 보입니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박나영)